Desciende a nivel cero el incendio originado en Valdepiélago

Declarado de nivel 1 un incendio forestal originado esta madrugada en Valdepiélago (León).Carlos S. Campillo

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La Junta rebajó en la tarde hoy a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal originado esta madrugada en la localidad leonesa de Valdepiélago y que llegó a alcanzar el nivel uno debido a la previsión de tardar más de 12 horas en su extinción.

Así se informó a través de la cuenta oficial ‘Naturaleza Castilla y León’ en la red social X, donde a lo largo de la tarde se explicó que, a mediodía, el incendio se apoyaba en la orografía y en el viento para avanzar, pero se logró rebajar la intensidad de su llama para la hora en la que se preveía un aumento de las rachas de viento.

El fuego se originó sobre las 00.21 horas de esta madrugada por causas que se encuentran en investigación y en el lugar trabajan en estos momentos trabajan en su extinción cerca de 30 medios aéreos y terrestres.

Entre dichos medios se encuentran cuatro helicópteros e hidroaviones, cuatro cuadrillas helitransportadas y otra cuatro terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, nueve agentes medioambientales o celadores, un técnico y dos medios aportados por otras administraciones.