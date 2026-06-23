Un estudiante de la Universidad de Burgos logra el premio al mejor póster científico en un congreso internacional de realidad extendida

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El estudiante del Grado en Diseño de Videojuegos de la Universidad de Burgos Gaia Hernández Reixach obtuvo el premio al mejor póster científico en la conferencia internacional XR Salento 2026, celebrada en Otranto (Italia), gracias a un proyecto que recrea en realidad virtual el funcionamiento de la histórica máquina de cifrado Enigma K.

El trabajo, titulado ‘Designing an Immersive Serious Game for Learning Historical Cryptography: Simulating Enigma K’, recibió el galardón Best Poster en este encuentro especializado en realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, considerado una referencia internacional en el ámbito de las tecnologías inmersivas.

La aplicación desarrollada propone una experiencia de divulgación histórica basada en realidad virtual que permitirá a los visitantes interactuar con una réplica digital de la máquina Enigma K, utilizada en España durante la década de 1930. El proyecto plantea un videojuego con formato de ‘escape room’ ambientado en un camión de radiocomunicaciones, donde los usuarios deberán localizar y cifrar mensajes mediante el uso de los sistemas de codificación empleados en la época.

El objetivo de la iniciativa es explorar las posibilidades de la realidad virtual como herramienta de divulgación en museos y complementar los recursos tradicionales de interpretación del patrimonio, como paneles informativos o contenidos audiovisuales.

El proyecto cuenta actualmente con una versión de prueba desarrollada como Trabajo Fin de Grado y prevé incorporar tres niveles ambientados en distintos momentos de la década de 1930 para mostrar la evolución del uso de la máquina. Una vez concluido su desarrollo, la aplicación pasará a formar parte de la oferta expositiva del Museo Militar de Burgos, que colaboró en la iniciativa y alberga un ejemplar de Enigma K entre sus fondos.

El trabajo se desarrolló en el seno del grupo de investigación XRAI Lab de la Universidad de Burgos y estuvo dirigido por el profesor David Checa Cruz. Además, contó con el asesoramiento de los investigadores Joaquín García Andrés, especializado en aplicaciones educativas, y José Ramón Soler, experto en la utilización de la máquina Enigma K en España.