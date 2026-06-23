León baraja posponer a San Froilán los fuegos artificiales suspendidos

El alcalde de León, José Antonio Diez, participa, junto a representantes de Cáritas Diocesana y de Escuelas Católicas Castilla y León, en el acto final de la V Marcha Solidaria por el Pacto Educativo Global.Carlos S. Campillo

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El Ayuntamiento de León baraja la posibilidad de llevar a cabo durante las Fiestas de San Froilán de la ciudad, que se celebran en octubre, la tirada de fuegos artificiales prevista para hoy y que tuvo que ser suspendida debido a la situación de alerta por riesgo meteorológico decretada por la Junta de Castilla y León por las condiciones meteorológicas adversas.

Una tirada que, según explicó hoy el alcalde, José Antonio Diez, “será difícil poder realizar” durante las Fiestas de San Juan y San Pedro de la ciudad, debido a “la situación contractual y la disponibilidad de la empresa”, por lo que “se trataría de mover a otro momento”, que podría ser, “como ya ha pasado algún otro año”, a San Froilán.

El regidor leonés calificó de “lógica” la decisión de suspender la tirada de fuegos artificiales prevista para la noche de San Juan ante “una alerta trazada por la Junta de Castilla y León sobre todo el territorio en relación a las altas temperaturas y al riesgo evidentemente de incendios”.

“Todo el mundo entenderá que la suspensión es lógica, porque más allá de que en los entornos urbanos las competencias estén en los propios ayuntamientos, hay algo que no se nos puede escapar, como es la responsabilidad, que llama a no realizar la tirada de fuegos porque evidentemente existe riesgo”, trasladó José Antonio Diez.

No obstante, el Ayuntamiento de León sí llevará a cabo la quema de la hoguera de San Juan, ya que se lleva a cabo en lugar “más acotado” y con dotaciones de bomberos a pie de hoguera, lo que hace que “el riesgo de que pudiera provocar algún conato o incendio es prácticamente inexistente”.