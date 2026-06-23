Castilla y León registró en 2024 un total de 93 denuncias por delitos o incidentes de odio contra el colectivo LGTBI

La portavoz del PSOE de León, Lucía de Castro, y el secretario de Políticas LGTBI+, José Manuel Rubio, detallan las propuestas socialistas en defensa de los derechos y la igualdad del colectivo LGTBI+ con motivo del Orgullo 2026.Carlos S. Campillo

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Los últimos registros existentes de delitos de odio contra la comunidad LGTBI en Castilla y León se remontan al año 2024, cuando se contabilizaron un total de 93 denuncias por delitos o incidentes de odio en toda la Comunidad, de las que 12 pertenecieron a la provincia de León.

Cerca de un centenar de denuncias interpuestas por “personas valientes que se atrevieron ha decir hasta ahí y denunciar”, pero que suponen “la punta del iceberg” de todos aquellos casos que se producen y de los que no hay constancia por no haberse presentado denuncia.

Así lo señaló hoy el secretario de Políticas LGTBI+ del Partido Socialista de León, José Manuel Rubio, quien lamentó que, en pleno 2026, “sigan existiendo jóvenes de la provincia que se tengan que ir de sus pueblos o ciudades porque no pueden vivir su identidad de género o diversidad sexual plenamente por tener miedo de los comentario o bromas o de ser los protagonistas de las noticias sobre una nueva agresión”.

“Es sorprendente e indignante que esto siga ocurriendo”, aseguró José Manuel Rubio, quien aludió a la “necesidad imperiosa” de la existencia de políticas “adaptadas al territorio”, ya que “no es lo mismo pertenecer al colectivo LGTBI+ en una gran ciudad que en el medio rural”, por lo que “los avances sociales se tienen que adaptar a la realidad del lugar”, ya que “la libertad no tiene que ver con el código postal”.

Por este motivo, el socialista leonés puso hoy de relieve la “necesidad” de que Castilla y León “tenga por fin una ley autonómica LGTBI+” que “abarque las realidades y circunstancias del territorio”, algo para lo que “el PSOE trabará tanto interna como externamente”, después de que en la anterior legislatura se iniciaran los trámites parlamentarios con la “abstención cobarde del Partido Popular”, un partido que “dos años atrás votó en contra de la Proposición No de Ley del PSOE para crear un Observatorio LGTBI+”.

“El PSOE pide avance, leyes y libertades frente aun PP ausente que ni está ni se la espera y que en el Pacto de Gobierno con Vox omite al colectivo de la realidad de esta tierra”, advirtió Rubio, temeroso de que se produzca “un retroceso en derechos” después de “ya en la anterior legislatura el PP, apoyado por Vox, ralentizara cualquier trámite para avanzar en la ley LGTBI+ autonómica”.

En esta misma línea, la portavoz del PSOE de León, Lucía de Castro, puso hoy de relieve la “obligación de actual contra las injusticias de pasan en Castilla y León”, ya que “frente a un Gobierno central que protege los derechos”, en la Comunidad existe “un abandono absoluto por parte de la Junta”.

Un abandono que, según consideró Lucía de Castro, “no es casual”, sino que “responde a una estrategia política” del PP y Vox, a los que acusó de “estar para preparando el terreno para una realidad de recortes que empieza atacando al colectivo LGTBI+”. “El ataque al colectivo supone solo el primer paso para colar un recorte general de las libertades públicas de toda la ciudadanía”, advirtió al respecto.

Mes del Orgullo

Con motivo de la celebración durante junio del Mes del Orgullo LGTBI+, el PSOE de León ha presentado mociones contra la LGTBIfobia en diferentes ayuntamientos, como Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Villablino, al tiempo que llevará a cabo izados de bandera como “un gesto necesario”.

En este sentido, el Ayuntamiento de León celebrará este jueves, 25 de junio, a partir de las 12 horas, un izado de la bandera LGTBI+ en el edificio de Ordoño II, mientras que el sábado, a las 19 horas, tendrá lugar una manifestación organizada por la asociación León con Orgullo, que partirá de la Plaza de Santo Martino y recorrerá las principales calles de la capital leonesa.

No obstante, además de “la necesidad de celebrar actos”, el secretario de Políticas LGTBI+ del PSOE de León también consideró “necesaria” una “formación acorde” del personal educativo, sanitario y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local “para la hora de tramitar y gestionar delitos de odio”.

De igual forma, José Manuel Rubio puso de relieve la necesidad de “una mayor visibilidad para el colectivo” y que “todas las transliteraciones se impliquen en una tarea común y de justicia para el mismo”.