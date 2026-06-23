La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de esta mañana del martes un registro en las dependencias del Ayuntamiento de Soria, en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria número 3.

Según ha podido saber este medio, sobre las 9.15 horas han entrado en la Casa Consistorial al menos cuatro agentes de la Guardia Civil por el acceso lateral, tres hombres y una mujer, quienes han procedido a requerir documentación. También había un equipo en la plaza Mayor que ha accedido por la parte frontal. Se trataría de Policía Judicial de la Guardia Civil llegada desde otra provincia, según indagaciones realizadas por este periódico.

Al parecer, las actuaciones están relacionadas, según la información disponible en este momento, con el Área de Comercio del Ayuntamiento. Al tratarse de diligencias judiciales, no se cuenta por ahora con más detalles sobre el contenido de la investigación.

Además de entrar al Área de Comercio, la Guardia Civil también ha pedido documentación por la zona de Alcaldía, concretamente por los despachos de los cargos de confianza. Asimismo han estado en otras dependencias municipales de la segunda planta. Fuentes presenciales también han reseñado una fuerte presencia de Policía Local. También en la puerta de la Subdelegación del Gobierno de Soria se veían más vehículos de los habituales aparcados.

Por el momento se sabe que la Guardia Civil se ha incautado de varias carpetas con documentación del Ayuntamiento de Soria. A las 11.45 horas no se había comunicado ninguna detención relacionada con esta investigación.