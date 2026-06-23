Carlos Martínez asegura que el lunes le avisaron de la operación policial contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León y ex alcalde de Soria, Carlos Martínez, asegura que el lunes le avisaron de la operación policial contra la corrupción en el Ayuntamiento de la capital soriana. En declaraciones a El País, Martínez, que no aclara quien le avisaba, si la Subdelegación de Soria o el Ministerio del Interior, asegura que supo que iba a ir la Guardia Civil para "pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias".

El líder del PSOECyL y portavoz en las Cortes de Castilla y León señala en sus declaraciones a El País que esa información que le habían dado el lunes es "totalmente distinto a lo que se ha conocido este martes". Martínez, que se encuentra en Tánger (Marruecos) participando en el foro de Ciudades Intermedias en el marco del VIII Congreso Mundial confirma, además al El País, la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, dejaba la empresa que ahora se investiga antes de entrar en política y que no tiene vínculo con ella, como afirma Martínez se puede ver en su declaración de bienes.

La Guardia Civil, según señala el ex alcalde al rotativo, además de registrar el consistorio también había registrado la sede de la pequeña empresa de la socia de la concejala y la vivienda de la edil. Eso sí, Carlos Martínez, señala a El País que los contratos firmados con Biosfera Soria son abiertos y se sometieron a concurso. "Esta empresa no vive del Ayuntamiento, pero es que en Soria hay pocas de este tipo", argumenta.

Apela a la "tranquilidad total y absoluta" en el departamento de contrataciones, "a no ser que salga por detrás algo", apunta Martínez Mínguez, para a renglón seguido asegurar que "el que la tenga que pagar que la pague".

La operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria deja ya seis personas detenidas. Una operación que se ha desarrollado esta mañana en Soria y en Madrid, en el transcurso de la cual ha efectuado registros en el Ayuntamiento de la capital soriana y en dos domicilios, la sede de la empresa y la vivienda de la concejala, según reconocía Martínez a El País.

De las seis detenciones, cuatro se han realizado en Soria y las otras dos en Madrid. La Subdelgación del Gobierno en Soria ha emitido una nota en la que habla de cinco detenidos, pero posteriormente se ha producido otra detención en la capital de España