VOX presenta una querella contra Carlos Martínez para que se investigue quién le dio el chivatazo de la operación policial

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

El posible chivatazo de la actuación policial contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria al líder del PSOECyL y ex alcalde, Carlos Martínez, llega al Juzgado. Y lo hace de la mano de VOX, que presenta una querella contra Carlos Martínez para que se investigue quién le dio el chivatazo del registro en el consistorio de la capital soriana, que se producía durante 11 horas este martes 23 de junio.

"Ante las declaraciones de Carlos Martínez al diario El País, manifestando que supo con antelación que la Guardia Civil acudiría al Ayuntamiento de Soria a practicar un registro y qué delito estaban investigando, VOX ha presentado una querella criminal ante los Juzgados de Soria para que investiguen el origen de la posible filtración", recoge el comunicado remitido por la formación de Santiago Abascal a los medios.

Por esta razón, y así consta en la querella de ocho páginas presentada este martes 24 de junio ante el juzgado de Soria, VOX solicita que se inicie una investigación sobre el origen de la filtración del registro en el Ayuntamiento de Soria por los "delitos de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público, revelación de actuaciones procesales secretas y destrucción/ocultación de pruebas".

Entiende la formación de Abascal que "los hechos descritos son constitutivos, con carácter principal, de un delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público, en base al artículo 417 del Código Penal y pide que se investigue el origen de la filtración y la participación en los hechos denunciados de Carlos Martínez líder del partido socialista en Castilla y León y alcalde hasta hace unos meses de Soria".

Para VOX, y así se recoge en la querella remitida por la formación, "el conocimiento anticipado de que una determinada fuerza policial va a practicar una entrada y registro acordada judicialmente constituye una de las informaciones más sensibles de cuantas integran una investigación criminal, ya que una filtración tan grave pone en peligro toda la investigación judicial, al permitir la destrucción de pruebas y hacer completamente inútil la práctica de una diligencia de investigación especialmente sensible".

"La revelación a un tercero -continúa el escrito de la querella- y muy especialmente a quien ha sido durante dos décadas el máximo responsable organismo objeto de registro, supone, además de la quiebra del deber de sigilo, un peligro objetivo de alerta a los investigados, posibilitando la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba y neutralizando el efecto sorpresa inherente a toda diligencia de entrada y registro".

Ante esto hechos, VOX solicita que se libre oficio o se recabe testimonio del Tribunal de Instancia de Soria n.º 3, a fin de que, con las cautelas precisas para no perjudicar la investigación matriz, "informe sobre la fecha en que se acordó la reserva o el secreto de las actuaciones, la fecha en que se autorizaron las entradas y registros y la relación de autoridades, funcionarios y agentes que, por razón de su intervención, tuvieron conocimiento del operativo y de su fecha, al objeto de acotar el círculo de personas con acceso a la información presuntamente revelada".

Además, exige que se libre oficio a la Subdelegación del Gobierno en Soria y al Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad), "para que informen sobre qué autoridades o funcionarios tuvieron conocimiento previo del dispositivo policial, en qué fechas y por qué vías se les comunicó".

Y lo mismo reclama para la Comandancia de la Guardia Civil de Soria (Unidad Orgánica de Policía Judicial), para que se le exige que se libre también oficio "sobre la cadena de mando y las personas conocedoras del operativo y de su fecha con anterioridad a su ejecución".

Toma de declaración a Martínez

A todo ello, los de Abascal solicitan en su querella que se tome declaración, "en la calidad procesal que resulte procedente, a Carlos Martínez Mínguez, a fin de que precise la identidad de la persona que le advirtió, el contenido y la vía de la comunicación recibida y la fecha en que se produjo". Además, también pide que se proceda a recibir declaración en calidad de investigados, una vez identificadas, a las personas con acceso a la información y, en su caso, los presuntos autores de la filtración. "Esta parte se reserva expresamente el derecho a ampliar las anteriores diligencias y la propia querella conforme avance la instrucción", aclara VOX en su querella.

Cabe recordar que en declaraciones a El País, Martínez aseguró que le advirtieron que la Guardia Civil iba a desembarcar al día siguiente a «pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias». Este periódico contó en su edición digital, citando a El País, lo que a todas luces es un delito de revelación de secretos. Posteriormente el medio con el que habló Martínez hizo una matización y señaló que el chivatazo lo había recibido el jefe de la oposición en Castilla y León la misma mañana de ayer, antes de la operación, y es cuando supo que iría la Guardia Civil al consistorio.

Posteriormente, Martínez en un comunicado remitido este martes a las 21.44 horas con una tercera versión en la que aseguraba que le habían comunicado la operación desde el Ayuntamiento por la mañana y no este lunes, "como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación".

"Como siempre hemos hecho en VOX, ante la posible comisión de hechos delictivos, donde se tiene que rendir cuentas es ante la justicia, creemos mucho más en ella que en las explicaciones que pueda dar el Sr. Martínez ante los medios de comunicación", asegura el portavoz de VOX en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, quien a renglón seguido concluye: "La corrupción del Partido Socialista no nos coge por sorpresa, es endémica y sistémica, afecta allí en donde gobiernen y es sostenida en el tiempo".