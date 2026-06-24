Tellado exige una "explicación inmediata" sobre el chivatazo a Carlos Martínez de la operación policial en Soria: "Es muy preocupante"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, exige una "explicación inmediata" sobre el posible "chivatazo" al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, sobre el registro que ha efectuado la Policía Judicial en el Ayuntamiento de Soria este martes. "Es muy preocupante", asegura Miguel Tellado.

En una entrevista en el programa 'Código 10', recogida por Europa Press, el secretario general del Partido Popular se refería al registro del consistorio de la capital soriano, que acabó con seis detenidos, entre ellos una funcionaria del Ministerio de Transición Ecológica y la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, y calificaba el hecho del posible chivatazo a Martínez como "grave".

Conviene recordar que en declaraciones a El País, Martínez aseguró que le advirtieron que la Guardia Civil iba a desembarcar al día siguiente a «pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias». Este periódico contó en su edición digital, citando a El País, lo que a todas luces es un delito de revelación de secretos. Posteriormente el medio con el que habló Martínez hizo una matización y señaló que el chivatazo lo había recibido el jefe de la oposición en Castilla y León la misma mañana de ayer, antes de la operación, y es cuando supo que iría la Guardia Civil al consistorio.

Posteriormente, Martínez en un comunicado remitido este martes a las 21.44 horas con una tercera versión en la que aseguraba que le habían comunicado la operación desde el Ayuntamiento por la mañana y no este lunes, "como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación".

Tellado urge a dar una "explicación inmediata" y considera que "es muy preocupante" la situación, al tiempo que apunnta a que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "está bajo sospecha por sus relaciones con la trama de las cloacas y Leire Díez".

"Es que estamos hablando de un caso que supuestamente está bajo secreto de sumario y, por lo tanto, si alguien ha prevenido a Carlos Martínez sobre la operación de la UCO, es que el equipo de Carlos Martínez en el Ayuntamiento de Soria puede destruir pruebas", ha planteado", aseveró..

Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones conforme avancen las horas y en la investigación en curso se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.