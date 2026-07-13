Detenido una banda que cometía robos por el centro peninsular por el método de 'policías full'

Publicado por Europa Press Toledo Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a siete personas con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años por pertenencia a organización criminal dedicada a la comisión de robos con violencia y el tráfico de drogas, utilizando el método de 'policías full'.

La Guardia Civil inició la investigación tras un robo con intimidación en el mes de abril, en el que los autores, que iban encapuchados y haciéndose pasar por policías --portando placas, chalecos, rotativos azules e incluso un arma de fuego-- intentaron sustraer parte de la carga de un camión estacionado en un área de descanso de Torquemada (Palencia).

Para este fin utilizaron gran violencia, golpeando al conductor del vehículo, causándole varias lesiones y huyendo posteriormente del lugar en dos vehículos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

A su vez, estaba siendo investigando un entramado dedicado al tráfico de drogas en Toledo, en concreto plantaciones indoor de marihuana, teniendo localizados siete domicilios en la localidad de Hormigos.

Los investigadores, percatándose que se podía tratar de los mismos autores, comenzaron una investigación conjunta en la que resultado de la misma se realizaron registros simultáneos en los siete inmuebles de Toledo, donde fueron recuperados tres vehículos sustraídos en Madrid, dos de los cuales, se utilizaron en el robo de Palencia, localizándose uno de ellos justo en el momento en que se estaba desmantelando completamente, con el fin de hacer desaparecer el rastro del mismo.

Además, se localizaron varias armas de fuego, entre ellas un revólver con el número de serie borrado, dos rifles, cuatro armas de aire comprimido, 6.600 euros en metálico y varios relojes de lujo.

Igualmente se han desmantelado dos instalaciones previstas para el cultivo indoor de marihuana e intervenido todos los efectos y aparatos relacionados, aprehendiendo diversa cantidad de marihuana, hachís, básculas y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

Los juzgados de Instancia de Torrijos, Alcala de Henares, Getafe y Madrid y Palencia Plaza número 2 son los encargados de dirigir las actuaciones.