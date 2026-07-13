Pollán ve un éxito debatir sobre prioridad nacional:"Que CyL sea tierra de acogida no significa que quepa todo el mundo"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

"Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo", ha aseverado el vicepresidente primero de la Junta que ha rechazado de forma tajante que España tenga contraída una deuda con algún país por haber exportado emigrantes en el pasado.

"En el improbable caso de que así fuera, hace tiempo habríamos saldado la deuda y con creces", ha zanjado Pollán que ha reconocido que hace varias décadas muchos españoles tuvieron que dejar su tierra para labrarse un futuro fuera si bien ha defendido que lo hicieron con un contrato de trabajo, "llamando a la puerta" y adaptándose a los países de acogida pero "sin saltar vallas, burlar aduanas, colapsando los servicios sociales o suponiendo un problema de seguridad ciudadana", como, a su juicio, ocurre ahora en España.

Carlos Pollán se ha puesto como ejemplo de esos ciudadanos que salieron de España en busca de oportunidades, en el caso de su familia leonesa a México donde vivió hasta que tuvo 9 años. "Entenderán mi gratitud y la de los míos con el pueblo mexicano. Nos dieron mucho, pero no a cambio de nada, tuvimos que aportar, tuvimos que esforzarnos y tuvimos que integrarnos. Y, en el empeño, ganamos todos, ellos y nosotros", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales hará "cuanto esté en su mano" para poner las bases de un nuevo sistema de ordenación de flujos migratorios por el que "sólo" entrarán en España "quienes hayan sido requeridos" y siempre en función de los intereses y de las necesidades nacionales.

"Quien lo haga sin permiso, habrá de abandonar de inmediato nuestro país, igual que aquellos que delincan, no se integren o pretendan vivir del esfuerzo de los españoles", ha zanjado el vicepresidente primero de la Junta de Vox.

Respecto al concepto de prioridad nacional, ha ratificado que inspirará el acceso "a todas" las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas para lo que incluirá el establecimiento de un "periodo mínimo" reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio con la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, "limitando su acceso exclusivamente a disposiciones de urgencia vital".

A esto ha añadido la vinculación del acceso a las ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. Asimismo, ha defendido que la prioridad nacional debe servir como "principio informador" de la política migratoria.

Por otro lado, ha abierto las puertas para los jóvenes de Castilla y León, tanto para los que permanecen en la Comunidad como para quienes se vieron obligados a buscarse un futuro fuera. "Castilla y León cuenta con una generación de jóvenes con talento, formación y capacidad. Jóvenes que se esfuerzan, que emprenden, que investigan, que cuidan, que participan, que sueñan y que luchan. Jóvenes que, sin embargo, enfrentan serias dificultades para desarrollar su vida aquí", ha lamentado.

Carlos Pollán ha incidido en que sólo se podrá retener a los jóvenes en Castilla y León "si les damos razones reales para quedarse", motivo por el que ha recalcado su compromiso con las políticas que sitúan a los jóvenes en el centro, como son la educación de calidad, el empleo digno y la vivienda accesible, entre otras.