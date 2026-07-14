Un camionero indispuesto en las carreteras italianas salva la vida gracias a una videollamada con Salamanca

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Un camionero, indispuesto en las carreteras italianas, pudo salvar su vida gracias a la coordinación entre las fuerzas policiales de España e Italia, merced a una videollamada que mantenía desde la región de Alessandria, en tiempo real, con un amigo que se encontraba en Salamanca.

Según informó hoy la Policía Nacional, recibieron en la Comisaría Provincial de la capital del Tormes una llamada de un varón que aseguraba que, mientras se encontraba hablando con su amigo por videollamada, comenzó a vomitar, le empezaron a dar taquicardias y tuvo que dejar de hablar, mientras el teléfono permanecía conectado.

La agentes que recibieron la llamada, rápidamente, contactaron con el Consulado de España en Milán para comunicar los hechos y facilitar todos los datos recabados para la localización del varón y que pudieran prestarle la ayuda necesaria.

Tras activarse la colaboración policial internacional, una patrulla del cuerpo de los Carabinieri se desplazó al lugar, localizó al camión y a, conductor, que se encontraba en el interior tras sufrir un shock. Un equipo sanitario se desplazó en ambulancia, consiguió estabilizar a la víctima y, posteriormente le dio a un hospital. En estos momento, su vida no corre peligro.

Los agentes de Salamanca dieron cuenta de estos hechos a la Oficina Siren de la Policía Nacional, encargada de la colaboración y auxilio con las policías de otros países del ámbito de la Unión Europea.