El Correo de Burgos

Hasta una treintena de medios se afanan por controlar el incendio que amenaza al castillo de Íscar

La Guardia Civil ha cortado el acceso a la localidad vallisoletana debido a la acumulación de humo

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

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Ical

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Hasta una treintena de medios se afanan por controlar el incendio declarado esta tarde en la localidad vallisoletana de Íscar y que amenaza el castillo. El fuego se inició sobre las 16.30 horas y la Junta declaró el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial.

En la actualidad, según informa la Junta de Castilla y León a través del portal Infocal, trabajan cinco helicópteros, seis cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer y cuatro cuadrillas helitransportadas, además de tres técnicos y siete agentes medioambientales.

Además, la Guardia Civil ha cortado el acceso a la localidad vallisoletana por la VP-1202 por la acumulación de humo.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

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Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

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Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

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Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

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Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

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Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.Miriam Chacón

Acceso cortado por el humo provocado por el. Incendio en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Íscar.

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