Feijóo acelera y obliga al PPCyL a armar a la carrera las candidaturas de cinco capitales de provincia

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Cuando aún están recién apagados los rescoldos de las elecciones autonómicas del 15 de Marzo con el triunfo del PPde Alfonso Fernández Mañueco, el presidente nacional del PP,Alberto Núñez Feijóo acelera para la designación de las candidaturas de las capitales de provincia para las municipales de mayo del próximo año. Un acelerón que obliga al PP de Castilla yLeón a cerrar a la carrera y a contrarreloj los cabezas de lista de las nueve capitales de provincia de la Comunidad, sobre todo de cinco de ellas que aún estaban pendientes por decidir, descontados los actuales alcaldes de Valladolid, Salamanca, Segovia y la regidora de Burgos.

Y es que Feijóo tiene la intención de presentar este sábado, y así va a ser, en un acto en Santiago de Compostela a los candidatos a las elecciones municipales del próximo año en las capitales de provincia. Todo dentro de un «cronograma fijado», según reconocía esta misma semana la alcaldesa de Valencia y líder del PP en la ciudad, María José Catalá.

La regidora destacaba, las declaraciones recogidas por Europa Press, que el próximo sábado los aspirantes de las capitales de provincia de toda España se trasladarían a Santiago para un acto de nombramiento oficial de sus candidatos.

Todo ello en unas declaraciones en las que también se mostraba convencida de que, durante las próximas semanas, el PP despejaría «con normalidad» sus candidaturas municipales para los comicios que se celebran el próximo año.

La realidad es que, con o sin cronograma, en el PP de Castilla y León y de otras comunidades no todos entienden las prisas de Feijóo para decidir ya quiénes serán los que encabecen las listas municipales de la nueve capitales en mayo del próximo año, indican las mismas fuentes a las que ha tenido acceso este periódico. «Quizás había que haber esperado un poco más», inciden estas mismas fuentes, que eso sí dejan claro que «Génova lo quiere así».

Es verdad, y así lo atestiguan varias de las fuentes ‘populares’ a las que ha tenido acceso este periódico, que hace ahora un mes ya se había planteado el que ese día 18 de julio en el acto de Santiago de Compostela se diera el pistoletazo de salida de las municipales, pero siempre pensando que se trataría de arrancar con los que ya están decididos, que no son pocos, aquellos que ya son alcaldes y repetirán al frente de las listas cuando se coloquen de nuevo las urnas en mayo de 2027, para elegir los nuevos Ayuntamientos.

Ahora, con esta premura de tiempo impuesta por Feijóo, los ‘populares’ ultiman los números 1 de cara a esos comicios. Cuatro están ya decididos y asignados, los actuales regidores. De esta forma, los alcaldes de Valladolid, Jesús Julio Carnero; Salamanca, Carlos García Carbayo; Segovia, José Mazarías; y la regidora de Burgos, Cristina Ayala, volverán a encabezar las listas del Partido Popular en sus ayuntamientos, con la idea clara de mantener la Alcaldía.

A partir de aquí, los ‘populares’ ultiman el cierre a contrarreloj de las candidaturas de las otras cinco capitales de provincia.En Ávila, quien se perfilaría para ser la número 1 en la candidatura al Ayuntamiento de la capital abulense sería la diputada nacional, Patricia Rodríguez Calleja. La diputada desbancaría así de ese primer puesto a otro que también tendría aspiraciones, el hoy portavoz del PP en el consistorio, Jorge Pato. Nada hace indicar que la decisión final varíe, inciden las fuentes consultadas, y todo apunta que Rodríguez Calleja peleará en mayo próximo por ser la alcaldesa de la capita de Ávila.

Quienes sí parece que tienen todas las papeletas para ser los nuevos cabezas de lista en León y Palencia serían los actuales portavoces David Fernández, en el caso de la capital leonesa, y de Víctor Torres, en el Ayuntamiento de la capital palentina.

Tres nombres, Patricia Rodríguez (Ávila), David Fernández (León) y Víctor Torres (Palencia) que perfilarían para liderar las candidaturas del Partido Popular en sus respectivas capitales de provincia, indican las fuentes consultadas por este periódico.

Y llega el turno de Soria con tres nombres encima de la mesa, pero con uno sobresaliendo sobre los otros, la portavoz municipal BelénIzquierdo, que estaría totalmente descartada, y el senador y secretario del PPen Soria, José Manuel Hernando. Pero sobre ambos despuntaría el también senador y concejal en el consistorio de la capital soriana, Javier Jiménez. Él sería la apuesta del partido para liderar la candidatura a las próximas municipales en Soria.

Es más, en palabras de las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, el PP de Soria enviaba una propuesta a Madrid, tal y como les habían pedido. Una apuesta, que ayer aún no había recibido respuesta de Génova y que pasa por Javier Jiménez. Esos sí, esas mismas fuentes indican la existencia de movimientos en Madrid, defendiendo a José Manuel Hernando como candidato. Habrá que ver lo que decide Génova, pero en Soria se apuntaría claramente a Javier Jiménez.

Finalmente, en Zamora, y pese a que en escena aparecía el nombre de la portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, quien en días pasado respondía a preguntas de los periodistas que siempre había demostrado «estar a disposición del Partido Popular, con ilusión» en todos y cada uno de los puestos que le habían correspondido, la candidata que se perfila sería la diputada por Zamora en el Congreso, Elvira Velasco. «Allí, donde pueda trabajar y aportar algo para el Partido Popular, siempre tengo la misma ilusión», aseguraba Leticia García hace unos días en una comparecencia en la capital zamorana. Pues seguirá aportando en la Cortes, liderando como portavoz el grupo ‘popular’. «Acaba de ser nombrada como portavoz no tendría mucho sentido que ahora se fuera de candidata a la alcaldía», matizan las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico.

Un puesto, el de número uno de la lista del PP a la Alcaldía de Zamora que, todo hace indicar, será para Elvira Velasco, diputada desde 2o19 y una histórica del PPzamorano en el Congreso y en el Senado.

Estos son hombres y mujeres que el PP baraja como candidatos para las cinco capitales en las que no gobierna el Ayuntamiento. Nombres que, según las mismas fuentes, se prevé que se oficialicen entre hoy y mañana y que el sábado, día 18, Alberto Núñez Feijóo los presentará y lanzará ya junto a sus alcaldes al ruedo del siguiente ciclo electoral, que ya se atisba en el horizonte más próximo, el de las municipales de mayo del año que viene.