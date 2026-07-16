Pino agilizará las autorizaciones ambientales y plantea el principio de silencio administrativo positivo

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.Leticia Pérez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, anunció una “revisión profunda” de los protocolos de tramitación interna para “reducir drásticamente los tiempos de resolución de las autorizaciones ambientales y de las declaraciones de impacto ambiental” y valorará “la participación de entidades colaboradoras para la realización de informes, de manera que se agilicen los procedimientos”.

Asimismo, apostó, en su comparecencia en las Cortes para detallar su programa de legislatura, por abrir un debate sobre lo que definió como una “reforma más ambiciosa” de la legislación ambiental, “estudiando la posible incorporación del principio de silencio administrativo positivo en determinados procedimientos de evaluación ambiental cuando, transcurrido un plazo “razonable” legalmente establecido, la Administración no haya dictado resolución expresa”. Al respecto, sostuvo que “no se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa”, como recoge Ical.

“No podemos tolerar que proyectos empresariales estratégicos, instalaciones ganaderas modernas o industrias agroalimentarias permanezcan bloqueados durante años en los despachos administrativos a la espera de un informe”, sentenció.

El consejero también se comprometió a “promover de forma decidida” el despliegue de la bioeconomía circular en el ámbito rural, apoyando los proyectos destinados a la valorización agronómica y energética de los subproductos agrícolas y ganaderos (como el tratamiento inteligente de purines y estiércoles para la generación de biogás y biometano y fertilizantes orgánicos de alta calidad), “demostrando que es posible reducir el impacto ambiental generando nuevas fuentes de ingresos y empleo en nuestros pueblos”.

Caza

Por otra parte, el consejero se detuvo en el área cinegética y de pesca, “actividades económicas de primer orden”, dijo, que constituyen “instrumentos de gestión ambiental indispensables para el control poblacional de las especies de fauna silvestre y la prevención de daños agrícolas y ganaderos”.

Al respecto, denunció que la proliferación “descontrolada” de determinadas especies de caza “causa estragos en los cultivos de nuestros agricultores, provoca miles de accidentes de tráfico al año en nuestras carreteras autonómicas poniendo en riesgo vidas humanas y actúa como el principal reservorio biológico y vector de transmisión de graves enfermedades infectocontagiosas (tales como la tuberculosis bovina, la peste porcina africana o la propia Enfermedad Hemorrágica Epizoótica) que echan por tierra los inmensos esfuerzos económicos de nuestros ganaderos en las campañas obligatorias de saneamiento”.

Ante esta “realidad diagnóstica”, incidió en que desplegarán una política de control poblacional “contundente, eficaz y basada estrictamente en criterios técnicos y biológicos”. Recordó que ya anunció la regulación “de forma clara, decidida y segura el libre uso de visores nocturnos acoplables y dispositivos ópticos de tecnología térmica” y señaló que también estudiarán la autorización del uso de moderadores de sonido o silenciadores. Agregó que pondrán en macha también una plataforma de precintos digitales de uso voluntario y sencillo.

Lobo

Por lo que respecta ala gestión del lobo, el consejero indicó que mantendrán una vigilancia científica estrecha sobre la expansión territorial y los censos de las poblaciones “elaborando normativas autonómicas sólidas que aporten la máxima seguridad jurídica a nuestros ganaderos frente a las inseguridades derivadas de la normativa nacional”.

Asimismo, se comprometió a agilizar los procedimientos administrativos para garantizar “el pago inmediato y de oficio de las indemnizaciones por daños por ataques de lobo a la ganadería extensiva, incluyendo el lucro cesante, los daños indirectos y actualizando los baremos de indemnización al valor real de mercado”.

Asimismo, anunció que reforzarán las autorizaciones de “extracciones perimetrales y controles poblacionales” en aquellas comarcas ganaderas donde la presión del depredador “sea incompatible con la supervivencia de las explotaciones ganaderas extensivas”.

De igual modo, potenciarán los proyectos de control biológico de plagas agrarias, poniendo en valor el papel ecológico de depredadores naturales como el lince ibérico en el control efectivo de las poblaciones de conejo de monte en aquellas zonas sometidas a daños agrarios crónicos en los cultivos.

Por último, señaló que trabajarán en recuperar la pesca tradicional “sin ideología, recuperando usos de la pesca en nuestra Comunidad, con especial atención a las capturas en los tramos libres”.