Suárez-Quiñones señala la digitalización y la IA como los "retos tecnológicos fundamentales" de empresas y universidades

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha planteado este viernes en Salamanca como un reto para la Administración autonómica el terminar con el desajuste que hay "en los retos tecnológicos"

Es decir, ahora mismo la empresa se enfrenta a un reto tecnológico fundamental, que es la digitalización, la inteligencia artificial, el Big Data, y por tanto necesita titulaciones especializadas. De lo que se trata es de que los títulos universitarios se adapten perfectamente a las necesidades de la empresa".

Por ello, el consejero ha alentado a que las titulaciones que se hagan efectivas, la formación, la investigación, todo el ecosistema de investigación que tiene Castilla y León con centros tecnológicos y de investigación muy potentes, se adapten "perfectamente como una piel a las necesidades de la empresa".

Así lo ha trasladado Suárez-Quiñones durante su participación este viernes en el Foro Gaceta de la Economía bajo el título 'Universidad y Empresa: construir empleo, impulsar emprendimiento', donde ha subrayado que "la unión entre la universidad y la empresa es especialmente relevante".

Precisamente, se ha referido a cómo el hecho de unir en este nuevo Gobierno autonómico "la universidad a la industria, al comercio y al empleo" no es ninguna "casualidad, no es una unión administrativa o de reparto de consejerías, sino una filosofía política, es una nueva forma de ver las cosas, es buscar que el acercamiento entre la universidad, la titulación y la empresa permita favorecer la competitividad".

Este hecho, ha sostenido, redunda en que "el joven que quiera trabajar en Castilla y León, forme su vida en esta Comunidad y permita mantener la población".