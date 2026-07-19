El tráfico de mercancías se contrae en un mal inicio de año tras dispararse el precio de los carburantes

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Mal arranque de 2026 para el sector del transporte que ha visto como su actividad se reducía un 7,8 por ciento entre enero y marzo, en plena escalada del precio del petróleo, tras el conflicto bélico desatado en Oriente Medio. En los primeros tres meses, los camioneros movieron 37,31 millones de toneladas por las carreteras de Castilla y León, por debajo de las más de 40 del año anterior.

De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, consultados por Ical, el sector ha comenzado 2026 en negativo, sobre todo al reducirse los intercambios de Castilla y León con otras comunidades, pero también en el mercado internacional y en el interno, si bien se comportaron bastante mejor.

Esta evolución contrasta con la experimentada en el conjunto del país entre enero y marzo, cuando la carga de trabajo aumentó un 3,27 por ciento, hasta superar los 433,8 millones de toneladas. En el ámbito nacional, se movieron por las carreteras casi 409 millones de toneladas, un 3,45 por ciento más que un año antes, y en el internacional, 24,08 millones de toneladas, un 0,4 por ciento más.

Con este escenario, inestable por los conflictos geopolíticos, el sector se enfrenta a diferentes retos, como son la escasez de conductores profesionales, la digitalización, con la entrada en vigor de la obligatoriedad del eCMR -carta de porte electrónica- a partir de octubre, y la transición ecológica, a través de la renovación de la flota de vehículos.

Sin embargo, la evolución de los últimos 12 meses –de abril de 2025 a marzo de 2026- muestra una tendencia igualmente negativa para el sector del transporte en la Comunidad, con una caída de la actividad del 5,19 por ciento, hasta los 155,3 millones de toneladas. Los servicios entre las nueve provincias también crecieron, aunque menos, ya que movieron 80,79 millones de toneladas, un 6,53 por ciento menos, y el resto de los nacionales, anotaron un retroceso del 3,03 por ciento, hasta los 70,33 millones de toneladas.

De nuevo, el sector internacional tiró hacia abajo de la actividad de los transportistas, pues se contrajo un 13,67 por ciento en los últimos 12 meses, con 4,18 millones de toneladas.

Flujos locales y externos

Castilla y León acaparó el 8,6 por ciento de todas las mercancías del país, que tuvieron como origen o destino a la Comunidad, donde la actividad del transporte por carretera pasó de las 40,46 millones de toneladas del primer trimestre de 2025 a las 37,31 millones contabilizados de enero a marzo de este año, lo que supone un 7,8 por ciento menos.

El mercado interno de la Comunidad no contribuyó a incrementar la actividad del sector en el primer trimestre. El flujo de movimientos de mercancías dentro de la Comunidad experimentó un descenso del 5,63 por ciento, hasta los 19,72 millones de toneladas. Los servicios dentro de los municipios disminuyeron un 32,23 por ciento, hasta los 3,2 millones de toneladas, mientras los intercambios entre municipios subieron un 2,15 por ciento, hasta los 16,51 millones de toneladas.

Los transportes entre Castilla y León y otras comunidades arrojaron un saldo también negativo para el sector dedicado a las mercancías. En este mercado, el descalabro de la actividad fue destacado, pues alcanzó el 10,61 por ciento, hasta los 16,5 millones de toneladas. De esta cantidad, recibió 7,52 millones de toneladas, un 15,52 por ciento menos, y expidió, 8,97 millones, un 6,03 por ciento menos.

Por último, el sector mantuvo el tipo en el ámbito internacional, ya que los transportistas movieron un 1,63 por ciento menos en el primer trimestre, con 1,08 millones de toneladas, de las se recibieron 579.000 toneladas, un 22,05 por ciento más, mientras lo enviado, se recortó un 19,52 por ciento, hasta las 505.000 toneladas.