Cuatro heridos, incluidos dos menores, tras una salida de vía en la N-620 en Salamanca

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Cuatro personas, incluidos dos menores, han resultado heridos en la mañana de este domingo, 19 de julio, tras salirse de la vía con su turismo en la carretera N-620, en la localidad salmantina de Aldehuela de la Bóveda, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogido por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 09.43 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso sobre la salida de vía de un vehículo, en la que se solicitaba asistencia para un varón que se encontraba consciente y contusionado.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico del centro de Salud de Matilla de los Caños.

Finalmente, se ha atendido al varón, así como a otra mujer joven y a dos menores, y se les ha trasladado posteriormente en ambas ambulancias al Hospital de Salamanca.