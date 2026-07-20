Educación implantará desde octubre un programa de transición a la ESO para 3.000 alumnos de sexto de Primaria

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España).Álex Zea - Europa Press - Archivo

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Pardo anuncia un nuevo Plan de Formación Profesional, concebido como una hoja de ruta para "la creación, atracción y retención del talento"

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha anunciado que la Junta implantará a partir de octubre y durante todo el curso una nueva medida de transición a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) destinada al alumnado de sexto de Primaria en las materias de Lengua, Matemáticas e Inglés, una iniciativa con la que se prevé llegar a unos 3.000 alumnos

Pardo ha detallado este nuevo programa durante su comparecencia en las Cortes para detallar los objetivos de su departamento en esta legislatura, donde ha destacado que uno de sus objetivos de lograr la "excencia" a través de una educación "seria, exigente y capaz de ofrecer resultados sin renunciar a la cohesión".

"Para nosotros la excelencia no es un privilegio para unos pocos, sino una aspiración legítima del conjunto del sistema", ha afirmado la responsable de Educación. Así, dentro de este bloque, ha confirmado la continuidad de los acompañamientos en tercero y cuarto de Primaria en lectoescritura y matemáticas, el apoyo en primero y cuarto de la ESO en Lengua, Matemáticas e Inglés, y las clases extraordinarias en verano para sexto de Primaria y cuarto de la ESO.

Asimismo, la Consejería actualizará el Plan de Lectura para reforzar la comprensión lectora, la expresión escrita y oral, la ortografía y la alfabetización mediática, un proyecto que cuenta con 26 mentores distribuidos en las nueve provincias.

Para la mejora de las Matemáticas, además de disponer de otros 26 mentores, el departamento culminará este curso 2026-2027 el Programa experimental para la mejora del razonamiento y la enseñanza de las Matemáticas en la ESO, una iniciativa reconocida por la OCDE y el departamento de educación de Oxford.

CALIDAD EDUCATIVA

En el ámbito de la calidad educativa, la consejera ha asumido el compromiso de seguir la incorporación a los sistemas de evaluación externos e internos. Para aprovechar al máximo estos indicadores, ha anunciado el impulso de una nueva Unidad de Análisis, una estructura novedosa dentro de la Consejería concebida para reforzar la capacidad de examinar la información, incorporar con rapidez los resultados y corregir debilidades para avanzar hacia una Administración educativa inteligente.

Por último, en materia de innovación, la Junta aprobará una nueva normativa para la creación de una red autonómica de centros de innovación educativa, al tiempo que reforzará el papel de los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) en el medio rural.

Esta planificación contempla la apertura de dos nuevos centros en Salamanca y Valladolid hasta alcanzar un total de doce CRIE, con la previsión de ampliar los proyectos de innovación vinculados a la tecnología, la internacionalización, el cambio metodológico y el bienestar emocional para alcanzar una participación de 2.300 docentes y 20.000 alumnos.

FP Y FORMACIÓN ESPECIAL

Por otra parte, Pardo ha situado la Formación Profesional como un ámbito estratégico para esta legislatura por su capacidad para conectar de manera directa la educación con los sectores productivos, tecnológicos y sociales de la comunidad. La consejera ha destacado el crecimiento experimentado por estas enseñanzas, que han pasado de alrededor de 43.000 alumnos al inicio de la legislatura anterior a más de 51.000 previstos para el curso 2026-2027.

Según ha detallado, este incremento ha estado acompañado de una oferta que ha superado los 1.600 ciclos formativos y cursos de especialización sostenidos con fondos públicos, con cerca de 165 titulaciones diferentes adaptadas al tejido productivo autonómico.

La responsable educativa ha puesto de relieve la alta empleabilidad de estos estudios, que han alcanzado una tasa de inserción laboral media del 85,7 por ciento. Asimismo, ha apuntado que la Formación Profesional ha favorecido el arraigo territorial en la autonomía, dado que nueve de cada diez titulados han desarrollado su actividad profesional en su provincia de origen.

Ante estos datos, la consejera ha ratificado el compromiso de la Junta de continuar con el refuerzo y la adaptación de la oferta formativa a las necesidades reales de cada provincia y comarca.

Con este propósito, la Consejería ha previsto el despliegue de un nuevo Plan de Formación Profesional, concebido como una hoja de ruta para la creación, atracción y retención del talento. Esta planificación se ha orientado a la excelencia, a la colaboración con empresas e instituciones y al aprendizaje permanente a través de cuatro grandes ámbitos: calidad, colaboración con el tejido productivo, formación permanente y modernización de la gestión del sistema.

Dentro del área de calidad, se han fijado actuaciones para impulsar la innovación metodológica, reforzar las competencias digitales en inteligencia artificial y profundizar en el carácter dual mediante la cooperación con pymes.

En lo referente a la formación continua, el departamento ha planificado acciones encaminadas a proporcionar oportunidades de cualificación a lo largo de toda la vida, mediante la acreditación de competencias, la formación modular y la enseñanza semipresencial y virtual. La consejera ha recordado que más de 28.000 personas han participado anualmente en las ofertas formativas de los Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas de la comunidad.

De forma paralela, Pardo ha apostado por la internacionalización del sistema a través de programas como Erasmus+, que han movilizado cada año a más de 400 estudiantes de Formación Profesional.

Finalmente, la comparecencia ha servido para abordar las Enseñanzas de Régimen Especial, un ámbito que ha comprendido las disciplinas de idiomas, deportivas, musicales, de danza, de artes plásticas y diseño, además de las enseñanzas artísticas superiores. Este sector ha aglutinado a más de 17.000 alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas y a más de 6.800 estudiantes en enseñanzas artísticas.

Así, Pardo ha anunciado el desarrollo del nuevo marco normativo derivado de la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores y ha ensalzado el papel de las Escuelas Profesionales de Danza de Burgos y Valladolid, así como de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, como referentes en la materia.