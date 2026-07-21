El PSCyL trabaja a nivel "técnico" con Hacienda para hacerle ver que su modelo de financiación es "injusto" e "insuficiente"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, comparece ante la prensa para realizar balance de las comparecencias de los consejeros de la Junta.Rubén Cacho

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El PSOE de Castilla y León trabaja “a nivel técnico” con el Ministerio de Hacienda para hacerle ver que su modelo de financiación es "injusto" e "insuficiente" y que existen otros criterios “mucho más justos”, de acuerdo a la propuesta que presentó la semana pasada en la que planteaba elevar el peso de la variable del territorio hasta el diez o el 12 por ciento en el nuevo sistema que está diseñando el Gobierno de España.

Hoy, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, informó durante una comparecencia en las Cortes sobre sus contactos con el Ministerio que dirige Arcadi España, ya que ahora se abre un proceso de negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF), que se reúne el próximo 29 de julio, y en el Congreso de los Diputados si llega a tramitarse la ley orgánica que regula la financiación autonómica.

En ese sentido, el también portavoz socialista en las Cortes afeó a la Junta y al PP de Castilla y León que no cuenten con una alternativa para defender los intereses de la Comunidad y se queden en la oposición al Gobierno de “brocha gorda”. A su juicio, llama la atención que quien “no tiene modelo o propuesta”, utiliza el asunto de la financiación autonómica como “ariete de crítica” para “atacar” a los rivales. “Los que no hacen los deberes critican permanentemente a los que sí lo hacen”, aseveró.

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