Carlos Martínez mantiene su "confianza" en Zapatero y rechaza los "linchamientos anticipados" ante los avances del caso Plus Ultra

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, comparece ante la prensa para realizar balance de las comparecencias de los consejeros de la Junta.Rubén Cacho

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El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, aseguró hoy que quiere seguir creyendo y manteniendo su “confianza” personal en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante las novedades del caso Plus Ultra, derivadas del reconocimiento por parte del empresario Julio Martínez y los directivos de la compañía de que cobró una comisión del uno por ciento por su participación en el rescate de la aerolínea.

“Me pierdo entre todos los casos”, afirmó en tono irónico Carlos Martínez durante una comparecencia en las Cortes, tras ser preguntado por los avances en el caso que afecta a Rodríguez Zapatero. El dirigente socialista expresó, “personalmente”, “todo el reconocimiento” político por el expresidente, así como su “respeto” y “confianza”, pero mantuvo la máxima de que “el que la haga, que la pague”, informa Ical.

En ese sentido, el secretario autonómico del PSOE optó por ser “respetuoso” con el procedimiento judicial y la investigación después de que el empresario Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra señalaran al expresidente como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del préstamo público y detallaran que la comisión del uno por ciento se pagó a través de decenas de facturas desde tres mercantiles del comisionista.

“Se escuchan muchas cosas”, añadió Carlos Martínez, quien insistió en que “no se había movido ni un centímetro” y que cualquier puede hacer una declaración en la “legítima defensa de su interés personal”. “No soy yo quien va a avivar las condenas anticipadas o los linchamientos anticipados”, dijo para añadir que tampoco hará una defensa si se confirmara la culpabilidad de Rodríguez Zapatero en este caso.