El fuego de Rábano de Aliste está perimetrado y los vecinos ya pueden volver a sus casas

Publicado por Europa Press Zamora Creado: Actualizado:

El operativo de extinción de incendios forestales ha logrado perimetrar con maquinaria pesada el fuego originado a las 19.34 horas de ayer en el término municipal de Rábano de Aliste (Zamora), según ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, quien ha señalado también que los vecinos del municipio ya pueden volver a sus casas pese a mantenerse el nivel 2.

En las labores de control han intervenido un total de 25 medios de extinción pertenecientes a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Zamora. Tras declararse el incendio, a las 22.30 horas se determinó elevar el índice de gravedad potencial a nivel 2, momento en el que se constituyó el CECOPI y se acordó el confinamiento preventivo de la localidad.

Asimismo, tras los trabajos desarrollados durante esta pasada noche por el operativo, el CECOPI ha acordado el levantamiento del confinamiento de los vecinos de Rábano de Aliste, si bien el índice de gravedad potencial 2 se mantiene vigente hasta su desactivación.

Pese a que el incendio se encuentra perimetrado, en el interior sigue habiendo llama, por lo que los efectivos continúan trabajando en la zona durante esta mañana.