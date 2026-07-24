Los trabajos nocturnos han permitido realizar perímetro y asegurar una parte del incendio de Burgohondo

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 24 de julio de 2026, en Burgohondo.Mateo Lanzuela - Europa Press

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Los trabajos nocturnos en el incendio en la localidad abulense de Burgohondo se han centrado en la defensa de los municipios con maquinaria pesada y trabajos manuales para realizar líneas de defensa y se ha conseguido realizar perímetro e incluso asegurarlo en una parte del incendio.

Según han informado fuentes de Medio Ambiente de la Junta, la "preocupación" en estos momentos está es la cara sur de la sierra que da al Valle del Tiétar y los esfuerzos se centran en evitar su avance.

El comportamiento del incendio ha estado condicionado, desde el primer momento, por el viento, con rachas de 50 kilómetros por hora, lo que provocó avances de casi cuatro kilómetros a la hora.

La enorme masa de humo aceleró el avance del incendio al secar aún más la vegetación y dejarla preparada para arder con mayor facilidad.

El incendio de Burgohondo surgió en una zona elevada y con orografía compleja, con difícil acceso para los medios de extinción y las fuertes rachas de viento hicieron que se propaga rápidamente, de hecho, a mediodía de este jueves, día 23, el viento extendió las llamas hacia el Valle de Iruelas.

Ello provocó una rápida propagación y obligó a establecer una estrategia de defensa de viviendas diseminadas, urbanizaciones y poblaciones.