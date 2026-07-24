El Centro de Supercomputación de CyL incorpora cuatro ingenieros informáticos a proyectos de IA

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Comisión Ejecutiva del Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) ha acordado la incorporación de tres ingenieros informáticos al proyecto Factoría de IA (IA Factory) y de otro ingeniero informático para el proyecto Quantum_Iber_IA.

Así se ha decidido en la reunión de la Comisión Ejecutiva tras la toma de posesión de la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha tomado posesión como presidenta del Patronato, que continua avanzando en la migración de la nueva sede de la Fundación, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

El patronato ha evaluado el estado del Plan Estratégico, que permita posicionar a Scayle como uno de los centros de supercomputación de referencia en España, centro del ecosistema de tecnologías cuánticas en Castilla y León y socio en múltiples proyectos con diversas entidades, en materias como la supercomputación sostenible, computaciones cuánticas o Inteligencia Artificial. Su desarrollo está condicionado a la migración a la nueva sede, que se prevé culminar en el primer semestre de 2027.

Además de tomar posesión de la Presidencia del patronato la consejera, se han incorporado al mismo la directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Susana Morán, y el director general de Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias, Víctor Quirós.

Se mantienen en el patronato por parte de la Junta de Castilla y León el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, Carlos Martín, y la directora de Universidades e Investigación, Blanca Ares.

OTROS MIEMBROS

Por parte de la Universidad de León continúan como patronos la Rectora, Nuria González, el Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, y el director del Servicio de Informática de la Universidad, Francisco Pérez. Como vicesecretario ha actuado el jefe de Servicio de Medios Audiovisuales y Régimen Jurídico de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Pablo Vicente.

Han asistido también a las reuniones por parte de la Fundación su directora general, Hilde Pérez, y el director de gestión de la fundación, Álvaro Fernández.

Scayle es una fundación sin ánimo de lucro creada en el año 2008 por la Junta de Castilla y León y la Universidad de León que centra sus fines en la mejora de las tareas de investigación de la Universidad, los Centros de Investigación y de las empresas de Castilla y León, proporcionando un entorno de trabajo excelente en el área del cálculo intensivo, las comunicaciones y los servicios avanzados.

Facilita a los usuarios (científicos y empresas) la capacidad de cálculo computacional para múltiples aplicaciones. Entre otras, las predicciones meteorológicas, el diseño de vehículos, los estudios genéticos, la predicción de incendios, el desarrollo de fármacos y vacunas, o actuaciones de Inteligencia Artificial (IA).