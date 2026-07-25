Barcones cifra en 9.000 los evacuados y 8.000 los confinados por el incendio de Ávila

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La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, confirmó en una entrevista en TVE que son 9.000 los evacuados en diferentes localidades y 8.000 los confinados en sus casas a consecuencia del incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila.

Tras una noche en la que las condiciones meteorológicas han sido favorable y han permitido a los equipos de extinción trabajar en las zonas afectadas, los equipos que luchan contra las llamas esperan un escenario "especialmente complejo", pues se esperan "cambios bruscos" en la dirección del viendo y rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

En la zona trabajan cerca de 3.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, brigadas forestales, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Nacional. Junto a ellos, una veintena de aviones, once helicópteros y más de 300 vehículos.

A lo largo del día llegarán los cuatro aviones apagafuegos que aportan Grecia e Italia tras la petición de España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil como consecuencia de la declaración de la emergencia de interés nacional. Además, el Gobierno mantiene conversaciones con Portugal y Países B