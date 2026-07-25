Evacúan Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar por el incendio de Burgohondo

Publicado por Europa Press Toledo Creado: Actualizado:

Debido a la evolución del incendio declarado en Burgohondo (Ávila), se ha establecido la evacuación de Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar --todos ellos municipios de la provincia de Toledo-- hacia Talavera de la Reina.

También se ha procedido al corte de la TO-1560 entre Almorox y Cenicientos, según ha informado la Delegación del Gobierno en su cuenta de 'X'.

Se ha enviado un mensaje 'Es-Alert' a la población afectada para informar de la evacuación, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en sus redes sociales.

El Plan Infocam pide respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia y seguridad y mantenerse informado por medios oficiales.