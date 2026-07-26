Evacuados 626 usuarios de residencias de mayores afectadas por el incendio de Ávila

Damnificados y desplazados en la escuela de poesía de Ávila, a 25 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España).Mateo Lanzuela - Europa Press

Publicado por Europa Press Ávila Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha evacuado desde el jueves 23 de julio a un total de 626 personas de residencias de mayores que se han visto afectadas por el grave incendio que asola la provincia de Ávila.

Entre el total de evacuados, trece han necesitado atención hospitalaria, aunque en principio todos se encuentran bien, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los traslados se han realizado de forma preventiva para garantizar la seguridad de los residentes y asegurar la continuidad de la atención asistencial, conforme la evolución del fuego ha ido afectando a distintos municipios.

Las personas evacuadas han sido reubicadas en centros residenciales de Ávila, de otras provincias de la Comunidad y de otras autonomías, dentro del dispositivo coordinado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

A lo largo del sábado se trabajó en el traslado de las seis residencias evacuadas por la mañana, ya que los 88 residentes de la residencia de La Higuera permanecieron confinados. En total se trasladaron 283 residentes junto con los trabajadores a distintos centros de Castilla y León, en particular a Valladolid (80), a Salamanca (47) a Segovia (38) y Ávila (53). Además, 65 de una de las residencias de Sotillo se trasladaron a un centro de la propia entidad situado en Toledo, y 47 residentes se fueron con sus familias.

Por la tarde se ordenó la evacuación de las dos residencias de Pedro Bernardo, con un total de 113 traslados. Fueron 46 residentes del 'Balcón del Tiétar' que se trasladaron a distintos centros de Segovia --y otros tres al estar encamados fueron al Hospital de Talavera--, y los 64 residentes de 'Mimara' fueron trasladados a un centro de la propia entidad a Toledo. Por tanto, en total ayer fueron trasladados 443 mayores en diversos operativos muy complejos.

A esos 443 de ayer sábado --396 a otras residencias y 47 con sus familias-- hay que sumar 90 el jueves y 93 el viernes, lo que arroja una cifra total de 626 personas que han sido evacuadas de su lugar habitual de residencia a causa de los incendios.

Si fuera necesario, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ya tiene previsto y organizado el traslado de otros 585 residentes, lo que sumaría un complejo operativo que afectaría a 1.211 personas y que cuenta con el apoyo y la coordinación de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila y de la Gerencia de Emergencias de Sacyl.

El operativo de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, compuesto por más de 250 profesionales de Servicios Sociales en la provincia de Ávila --más los que ya están interviniendo de otras provincias y el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Emergencias Sanitarias, vehículos adaptados o autobuses--, permanecerá activo el tiempo que sea necesario hasta que todas las personas evacuadas puedan volver a sus lugares de origen.

Por su parte, la Gerencia de Asistencia de Ávila tiene habilitado un punto de atención a pacientes en la Escuela de Policía y otros dos en las residencias públicas de mayores de Ávila capital, todo en coordinación con los Servicios Sociales de la Junta.

Además hay que sumar personal y material de refuerzo tanto en el hospital, donde permanecen ingresados seis pacientes, como en los centros de salud de las zonas afectadas y en los de la capital, por si fuera necesario.