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Las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo, en la provincia de Ávila, afrontan su quinta jornada con una moderada esperanza tras registrarse la primera noche son condiciones meteorológicas favorables desde que comenzó la emergencia. La reducción de la intensidad del viento permitió avanzar en el control de algunos frentes y reforzar la defensa de los núcleos de población, aunque los responsables del operativo insistieron en mantener la prudencia porque el incendio continúa activo en un amplio perímetro.

El delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, destacó que durante la madrugada pudieron desarrollarse “importantes labores de extinción” con medios terrestres, lo que permitió iniciar la jornada de hoy en una situación “algo más favorable que la de ayer”. No obstante, recordó que el comportamiento del incendio continúa siendo muy complejo debido a sus dimensiones y a la aparición constante de reactivaciones provocadas por las pavesas.

En esta misma línea, el director técnico de extinción del incendio de Ávila, Pablo Montejo, aseguró que el viento está dando “un pequeño respiro para poder trabajar en varios frentes”. La principal preocupación continúa siendo el avance hacia el Valle del Tiétar, especialmente en las zonas del puerto de Mijares y entre Sotillo de la Adrada y Casillas, donde permanece mucha llama activa. Con todo esto, confió en que la menor intensidad del viento permita establecer “una pequeña oportunidad que el resto de días no hemos tenido” para consolidar una línea de control.

En cuanto a la protección de la población, el delegado del Gobierno confirmó que se mantienen evacuados 16 municipios de la provincia con miles de personas afectadas (el Ministerio del Interior cifra en 25.087 las personas evacuadas y Nicanor Sen en torno a 40.000 personas), mientras permanecen confinados Navaluega, El Tiemblo y Cebreros, donde residen alrededor de 8.000 vecinos.

Los municipios abulenses desalojados hasta el momento son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tietar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, La Higuera de las Dueñas y Pedro Bernardo, además de Burgohondo, Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila. También se encuentras desalojados los vecinos de La Atalaya de El Tiemblo. Mientras, las localidades de Ávila en las que los vecinos siguen sin poder abandonar sus casas son Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo.

Continúa además activo el sistema Es-Alert, mediante el que se trasladan las órdenes de evacuación y las recomendaciones de protección. A nivel global, el Ministerio del Interior cifra en cerca de 90.000 personas afectadas por los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, de las que 60.000 permanecen evacuadas y casi 30.000 confinadas.

Apoyo institucional

Hasta el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga se desplazó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien valoró la evolución de la última noche y aseguró que “ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control y la lucha contra él mismo”, aunque advirtió de que “quedan horas complejas” y pidió a la población extremar la prevención y seguir únicamente la información oficial.

El jefe del Ejecutivo anunció que el próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará el real decreto para declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a los territorios afectados por estos incendios, entre ellos la provincia de Ávila. Además, alertó de la gravedad de la campaña de incendios al señalar que España supera ya las 150.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, frente a las 130.000 contabilizadas apenas un día antes. “La magnitud del desastre que estamos viviendo es muy difícil de asumir”, afirmó, antes de reclamar un “gran pacto de Estado frente a la emergencia climática” que permita reforzar las políticas de prevención. respuesta y construcción.

Reconstrucción y ayudas

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que el Ejecutivo autonómico se personará como acusación contra el responsable del incendio, al considerar que el fuego fue “provocado por una imprudencia”. Además, avanzó que la Junta iniciará esta misma semana las tareas de recuperación de las zonas afectadas, centradas en la reparación de vivienda, edificaciones e instalaciones, el apoyo a agricultores y ganaderos, la recuperación de la actividad turística y la restauración medioambiental.

Mañueco también puso en valor la coordinación entre administraciones y el trabajo desarrollado por todos los efectivos movilizados, además de destacar la evacuación preventiva de más de 30.000 personas “de manera extraordinariamente eficaz, sin ningún incidente”. “Hoy todos estamos con Ávila y desde el Gobierno de Castilla y León vamos a volcarnos para recuperar el daño físico, pero también el daño emocional”, aseguró.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral confirmó, que la Junta ya trabaja en un plan de recuperación que será aprobado el próximo jueves por el Consejo de Gobierno, El documento incluirá ayudas para la recuperación de viviendas, explotaciones agrarias y ganaderas, actuaciones de restauración medioambiental y otras medidas destinadas a favorecer la recuperación económica y social de la zona afectada. Al mismo tiempo insistió en mantener la prudencia porque, aunque la última noche fue más favorables, el incendio continúa activo y exige mantener el máximo esfuerzo operativo.