Cuando Irlanda baila y brinda desde la vieja Castilla con acento escocés

The Taverners, formado por un escocés, dos vallisoletanos y tres burgaleses, regresa a escena con su segundo álbum de estudio.ISRAEL L. MURILLO

Diego Santamaría Burgos

Van tres burgaleses, dos vallisoletanos y un escocés... y se ponen a hacer música irlandesa. Parece el comienzo de un chiste, pero en realidad es la historia de The Taverners. Eso sí, las risas abundan entre bambalinas. También sobre el escenario. Por la gloria del dios Baco y para deleite del personal que baila, canta y brinda como si no hubiera mañana, la banda de folk más singular a orillas del Arlanzón se lo pasa pipa aunque haya tenido que esperar seis años, seis dichosos años, para lanzar su segundo disco de estudio.

Only one, así se llama la criatura. El nombre, Sólo una si lo traducimos al castellano, se las trae. Alude, tal y como explica el violinista Óscar Calvo, a «esos días en los que dices: ‘salimos, pero sólo me tomo una porque mañana tengo jaleo’». Mentira podrida, lo sabe hasta el apuntador. Al final, lo que suele ocurrir es que «a la mañana siguiente te despiertas con un resacón horrible, pero ha sido de los mejores días de fiesta».

Con una sonrisa de oreja a oreja, quién sabe si reviviendo alguna noche gloriosa con buena música de fondo, el también integrante de Cronómetrobudú desgrana los detalles de la presentación de Only one, este sábado 13 de mayo a partir de las 19:30 horas en el Cultural Caja de Burgos, en compañía Noites de Rock e Meigas. Una banda de punk en gallego procedente de Miranda de Ebro. Esto sí que es rizar el rizo.

Sonarán, como es lógico, todos los temas del nuevo álbum y un buen puñado de himnos de su ópera prima. Sobre el escenario, una taberna con «gente de fiesta pasándoselo bien» enriquecerá una performance que, musicalmente hablando, ya destaca por sí misma. Será «como meterte en un pub irlandés», donde todo el mundo baila al mismo son, solo que desde un patio de butacas. No en vano, Calvo da por sentado -la experiencia es un grado- que el público no tardará en ponerse en pie para mover el esqueleto.

Con el disco disponible en plataformas desde el 28 de abril, The Taverners eligió Don’t you know como carta de presentación. Había que salir con todo y la banda congregó a un buen puñado de amigos en el San Patricio a las 10 de la mañana para rodar un videoclip bajo la dirección de Israel L. Murillo. Emulando el espíritu festivo irlandés desde Burgos, con la gente alzando sus jarras y cantando a viva voz, hubo quien sustituyó la cerveza negra por café por aquello de la hora. Que conste, eso sí, que alguno se presentó de empalmada sin saber que se avecinaban cinco horas de rodaje.

Lo bueno es que el tiempo se pasó volando porque fue «muy divertido». El ambiente de camaradería que se aprecia en el vídeo es cien por cien real y se nota. En cuanto al tema, se escogió por la temática que trata. A modo de resumen, Calvo apunta que «en la vida puedes tener muchas cosas, pero con el último aliento lo único que de verdad te importa es tu mujer y tu whisky». Bromas aparte -o tal vez no, quién sabe-, lo cierto es que Don’t you know refleja a la perfección el espíritu festivo y dicharachero de un grupo sumamente productivo que ya tenía ganas de resarcirse tras una larga época marcada por las vicisitudes.

Los planes empezaron a trastocarse poco después de sacar su primera referencia. No tardaron demasiado en parir nuevas canciones y ya vislumbraban otro compacto. Por desgracia, una serie de factores adversos jugaron en su contra -entre ellos la pandemia- y hubo un momento en el que llegaron a plantearse tirar la toalla. Les cayó encima la «maldición del segundo disco», pero lograron sobreponerse y por fin, el 1 octubre de 2022, se encomendaron a Yon de la Cámara (Estudiocinco) para que se hiciese cargo de la grabación, mezcla y máster.

Echando la vista atrás, Calvo recuerda la formación de un grupo, casi de calentón, que apenas un mes después ya estaba dando su primer concierto en La Casa de las Musas. Menos mal que Alister (voz), el escocés adoptado por la Burgati, tenía ocho o nueve temas para empezar. Y que el resto se pusieron las pilas para ampliar el repertorio. Cuando quisieron darse cuenta, ahí estaban viendo cómo «mucha gente se quedó fuera». Y no sólo eso, pues en sus dos primeros años de carrera se marcaron mas de un centenar de bolos, entre ellos 9 durante los fiestas de San Pedro en la plaza Roma.

Dispuestos a retomar el ritmo y con varias fechas en agenda (Guadalajara, Madrid, Zaragoza, Briviesca...), The Taverners también planean una gira por Francia para este verano o el que viene. Además, tarde o temprano tendrán que dejarse caer por Irlanda. Es su espinita, aunque ya estuvieron hace unos años de «viaje de estudios» para «empaparse» durante «cuatro noches» (guiño, guiño).