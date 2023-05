Sergio del Molino: «Este libro abre una posibilidad de repensar la figura de Felipe González»

Alberto Marroquín Burgos

El 28 de octubre del pasado año se conmemoró un aniversario que convocó a viejas glorias de la política española, a actores singulares de nuestra historia y a algunos periodistas que machacaron las teclas de sus nerviosas máquinas de escribir en aquellos años: los 40 años de la gran victoria socialista que aupó a Felipe González al Gobierno de España con 202 diputados en el Congreso, un récord todavía no igualado y que, viendo el panorama actual, será imposible que se repita.

Al calor urgente de esta celebración se hicieron reportajes para televisión, programas especiales en radio y multitud de informaciones en prensa. También a las librerías llegó la fiebre ‘felipista’ con algunos títulos. Sin duda, el más destacado fue Un tal González, publicado por Alfaguara y escrito por Sergio del Molino (Madrid, 1979). El autor de La España vacía regresa este jueves a Burgos -es un clásico por estos lares donde tiene una parroquia de lectores muy fiel- con esta obra bajo el brazo para inaugurar la Feria del Libro a las 18.00 horas y presentar la novela a las 19.30 en la carpa grande del Espolón acompañado por la periodista Rosalía Santaolalla.

«Felipe González se acabó convirtiendo en un cliché, en un estereotipo del que era difícil ir más allá. Si mi libro, desde la literatura, ayuda a apuntalar otro tipo de mirada sobre él me consideraré bien retribuido», indica Del Molino. «Creo, incluso después de mi libro, que hay un campo de juego enorme para hablar sobre Felipe. Abre un camino, no lo cierra... Abre una posibilidad de repensar su figura, enfrentarse a ella como no se había hecho hasta ahora y sacarla de ese reducto de los periodistas de la Transición».

El autor de La hora violeta creció con Felipe González en la Moncloa y admite que muchas impresiones que forjó sobre él en su niñez, naturalmente, han cambiado. «Para mí él era ‘paisaje’, una figura que me acompañó durante la infancia, que estaba todo el día en la televisión. Pero ha sido de adulto cuando me he formado una opinión sobre él... Creo que uno de los puntos de interés que puede tener este libro escrito por alguien nacido en 1979 es que yo puedo modular la historia, alguien nacido después ya no. Y los que nacieron bastante antes, tampoco, porque participaron en esa historia», apunta.

Portada de 'Un tal González' de Sergio del Molino.ALFAGUARA

Sergio del Molino se ha leído prácticamente toda la bibliografía publicada sobre el expresidente del Gobierno. «La grandísima mayoría de estos libros son ‘literatura de trinchera’, o a favor o en contra. Pero no hicieron un intento literario o una mirada generacional como hay en mi libro», señala. También se entrevistó con una enorme cantidad de políticos, periodistas y amigos de Gonzaléz. «Me fue concedida una beca Leonardo de la Fundación BBVA para escribir este trabajo. Me ayudó a financiar tanto viaje para hablar con ciertas personas en ciudades lejanas o para hacerme con una cantidad enorme de libros», admite.

Sergio vs Felipe

Finalmente llegó el día en que el escritor y el expolítico estuvieron frente a frente y disfrutaron de un interesante encuentro. «Se lo propuse al principio, pero declinó. No quise atosigarle, lo importante era que él supiera que estaba escribiendo este libro y no se lo encontrara en las librerías de rebote», aclara con simpatía el escritor.

«La grandísima mayoría de los libros sobre González son ‘literatura de trinchera’. Pero no hicieron un intento literario o una mirada generacional como hay en mi libro» SERGIO DEL MOLINO

Poco a poco, gente con la que había hablado el autor fue convenciendo al político sevillano para que tuviera un encuentro con el autor de La piel. «Llegó el día y fue muy interesante y cordial. Y me dio lo que yo necesitaba: la carne. Yo tengo buen ojo para caracterizar a la gente y quería conocer sus gestos, su mirada... La mayor parte de la charla no hablamos de nada significativo, apenas saqué información pero hallé lo que buscaba: su presencia en la intimidad, cómo es Felipe González fuera del espacio público», subraya.

No sabemos si Sergio del Molino llegó apreciar en ese diálogo la verdad de estas frases tan significativas que podemos leer en su última obra: «Felipe tenía dos registros: o hablaba o callaba. Y en ninguno de los dos se le podía interrumpir. Su verborragia imponía, pero su silencio aterraba».

Nuestra historia de ayer

Otro de los grandes protagonistas de Un tal González es, indudablemente, Alfonso Guerra. «Aspiro haber hecho un poco de justicia con él porque creo que, de todos los que acompañan a Felipe en esta historia, es el que más se ha caricaturizado cuando creo que es un político enorme con una de las inteligencias políticas más desarrolladas que ha habido en España».

En Un tal González haremos un viaje por la historia de la Transición y las primeras décadas de la democracia acompañados de la reconocida voz literaria de Sergio del Molino. Desde aquellas primeras reuniones en Francia de unos pocos miembros del PSOE en los últimos años del franquismo hasta los estertores políticos del expresidente a mediados de los 90. El 23-F, el terrorismo de ETA, los GAL, los casos de corrupción que afloraron en el partido socialista, la droga en las calles, las huelgas obreras, el ingreso en la OTAN y en la CEE... tienen su espacio en las páginas de esta «novela basada en hechos reales». Pero también el desarrollo de la sanidad y la educación públicas, la modernización de las infraestructuras del país y «a pesar de que hay cosas que se pudieron hacer mejor, hubo una consolidación de un sistema de libertad democráticas avanzadas equiparables a cualquier otra democracia consolidada del mundo. Y eso demuestra que las cosas se hicieron bien», concluye Del Molino.