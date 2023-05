Una gran aventura en los albores del imperio español en el Mediterráneo

Alberto Marroquín Burgos

«Me encanta visitar Burgos. No sólo para hacer turismo, porque es una ciudad bellísima. También cuando voy con mis libros... Burgos tiene unas librerías excelentes, que son el vínculo entre el escritor y el lector. Y, seguramente, sea la causa de que haya una gran comunidad de gente lectora. Así lo he percibido cada vez que he ido con alguna de mis novelas», indica Jorge Molist.

Este martes, dentro de la programación de la Feria del Libro y en la carpa grande del Espolón, el autor catalán (Barcelona, 1951) charlará con los lectores sobre El latido del mar (editorial Planeta), a partir de las 19.30 horas. Molist estará acompañado por la periodista Patricia Carro.

La nueva novela de Molist recrea, basado en una ingente investigación histórica, la infancia y la juventud de Roger de Flor, un caballero nacido en la ciudad italiana de Brindisi en 1267 que estuvo al servicio de la Corona de Aragón. Perteneció a la Orden del Temple y sus famosas aventuras inspiraron al autor valenciano Joanot Martorell para componer el protagonista de su famosa novela de caballerías Tirant lo Blanch.

«El Temple que se va a encontrar el lector en la novela es muy distinto al que se ha estado fabulando... No era un puñado de caballeros fanáticos y sedientos de sangre que lo fundaron 150 años antes de la época de 'El latido del mar'» JORGE MOLIST

«Es un héroe casi olvidado de nuestra historia. Pero, qué cosas, tiene un cuadro espléndido en el Senado español donde el rey Andrónico de Bizancio está recibiendo a los fieros guerreros españoles que pasan por delante de él capitaneados por Roger de Flor. Este es un episodio poco conocido de nuestra historia, cuando los almogávares aragoneses y los golfines castellanos salvaron a ese imperio de los turcos en batallas espectaculares», explica Molist. «Roger de Flor fue nombrado césar del imperio bizantino. Y esto es un precedente de otro episodio bastante ignorado y es que, gracias a los almogávares y golfines,Atenas fue durante 77 años española».

Estos momentos relatados son los momentos de gloria de Roger de Flor, pero El latido del mar se centra en sus años jóvenes. «El título de la novela nace de un niño que ve en el mar su esperanza. Su padre muere en la Batalla de Tagliacozzo (1268), en la que los sicilianos se rebelan contra la opresión francesa. Ahí fue ejecutado el heredero legal del reino de Sicilia, que además de la isla, era gran parte del sur de la península itálica. Entonces pasó a ser heredera la que más tarde fue reina de Aragón, la esposa de Pedro III. Ese fue el origen del imperio español en el Mediterráneo», destaca el autor de Tiempo de cenizas.

En la última novela de Molist visitaremos lugares sorprendentes y asistiremos a hechos muy emocionantes: la vida en una galera medieval, la Tierra Santa cristiana en sus últimos años, la Orden del Temple en su momento de mayor poder, los fieros almogávares -de los que Roger de Flor fue un gran líder- y la guerra por el dominio del Mediterráneo entre Francia y la Corona de Aragón y el Brindisi Angevino. «Para mí la historia es, básicamente, el escenario. Lo importante es qué le ocurre a los personajes. Corazón, alma y pasión antes que historia», asevera.

La ejecución en Tagliacozzo de Ricardo von Blume, padre de Roger de Flor, deja a su esposa, Blanca Coppola, en manos de sus enemigos. «Pasa de ser la dama más importante de Brindisi a la más absoluta miseria. Y el único motor de su vida es salvar la vida de su hijo. Para ello, utilizará todas sus habilidades y sufrirá todo tipo de abusos».

Molist, con un ejemplar de su nueva novela.JAVIER OCAÑA

Brindisi era el puerto de salida de las Cruzadas y de los peregrinos hacia Tierra Santa. Por sus muelles se mueve el jovenzuelo Roger, intentando ganarse la vida como puede. «Allí hay una galera templaria, el Halcón, comandada por Fray Vasall. Este se compadece de él y lo recluta como grumete. A partir de ahí comienza la gran aventura donde Roger cruza el Mediterráneo hasta llegar a San Juan de Acre, que era en Tierra Santa como la Nueva York de hoy en día», apunta Molist.

El Temple, en serio

La Orden del Temple, tanto en la literatura como en el cine, ha sido estrangulada en los últimos años por un aura esotérica y hasta fantástica que ha desvirtuado su verdadera naturaleza. «El Temple que se va a encontrar el lector en la novela es muy distinto al que se ha estado fabulando... No era un puñado de caballeros fanáticos y sedientos de sangre que lo fundaron 150 años antes de la época de El latido del mar. Ellos mismos se llamaban ‘los pobres caballeros de Dios’», apostilla. «La verdad es que era una orden muy rica y poderosísima. Tenían encomiendas de producción agrícola, ganadera y pesquera por toda Europa. Y eran grandes banqueros, tanto nobles como reyes dejaron a su cargo sus dineros por su honradez y porque poseían algo muy importante para resguardar los tesoros: castillos. Por no hablar que fueron, por así decirlo, una grandísima agencia de viajes», señala con simpatía.

La vida y acción de las mujeres han pasado, hasta hace poco tiempo, como meras notas a pie de página en la historiografía. También en la literatura. «La situación de las mujeres en el siglo XIII era muy precaria desde que empezaron a perder derechos en el siglo X, culminándose lo peor en el XIV. En El latido del mar hay personajes como Blanca o sus amigas María y Betta, mujeres fuertes que lucharán por salir de su difícil vida en un mundo de hombres donde la fuerza y los códigos de honor eran los motores de aquella sociedad», resume Jorge Molist.