Ilu Ros: «El tema lorquiano por excelencia es la libertad»

Alberto Marroquín Burgos

«El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso [...] El teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama ‘matar el tiempo’».

Estas palabras forman parte del discurso que Federico García Lorca leyó el 1 de febrero de 1935 en el Teatro Español de Madrid y que Ilu Ros ha incluido en su nueva obra como inspirador prólogo a los tres dramas que incluye Una trilogía rural (Lumen).

Ilustración para 'Yerma'.ILU ROS / LUMEN

Este jueves, dentro de la programación de la Feria del Libro y en la carpa pequeña del Espolón, la escritora e ilustradora Ilu Ros (Mula, Murcia, 1985) charlará con los lectores sobre este volumen y el resto de su obra a partir de las 20 horas.

La inquietud lorquiana de la autora de Cosas nuestras nació en la infancia. La pequeña Ilu asistía de la mano de su padre al teatro-cine de Mula y una tarde, viendo Bodas de sangre, tuvo una revelación. «Allí, sentada en mi butaca, yo pensaba que estaba viendo una obra para adultos. Pero de repente apareció una luna que hablaba, algo que yo relacionaba con el teatro infantil... Y luego con La casa de Bernarda Alba, la congoja que te queda, con esa violencia... No sé cuándo comencé a conocer la literatura de Federico, pero sé que ese recuerdo estaba ahí desde que era una niña», explica. Estos dos dramas citados más Yerma son los que componen esa trilogía sobre la que ha trabajado la artista murciana en su nuevo libro.

Un libro ‘disfrutado’

Tras la publicación de Cosas nuestras (2020), la editora Lola Martínez de Albornoz propuso a Ros escribir e ilustrar una biografía de Federico García Lorca, que aparecía en su anterior obra. Tras el vértigo inicial, la murciana asumió el proyecto con todo el respeto y emoción del mundo. Federico (2021) sigue despachándose y ha sido desde llegada a las librerías un gran éxito de crítica y público. «Y Una trilogía rural ha sido un regalo. Se lo propuse yo a mi editora... Federico ha sido una maravilla para mí, es increíble cuánto ha gustado. Pero yo sufrí muchísimo haciéndolo, estábamos en la pandemia, el proyecto se hizo muy grande, sentía el gran peso de Lorca y de la gente que tanto sabe... Creo que no lo disfruté tanto como hubiera querido», confiesa.

Ros propuso a su editora hacer un libro especial: dibujar estas tres piezas dramáticas que tanta huella dejaron en la ilustradora, «tres obras universales que están muy ligadas a Federico. En el momento de su asesinato, él estaba totalmente metido en el teatro y creo que tanto Bodas de sangre, Yerma como La casa de Bernarda Alba son las más cercanas al público a pesar del lirismo y simbolismo lorquiano al que a veces no es fácil llegar», señala. «Pero son obras muy actuales, con temas de hoy. Cómo quiere librarse de las ataduras la novia de Bodas de sangre, el autoritarismo de Bernarda, el tratamiento de la maternidad en Yerma... Cada lectura que haces es diferente. Y también depende la edad, las capas a las que llegues... Y la libertad, siempre aparece la libertad, que es el tema lorquiano por excelencia. A través de ella nos conduce a la búsqueda del deseo, de la pasión, de los amores imposibles... Hasta llegar al pueblo llano, al que Lorca dio voz en estos dramas. Especialmente a las mujeres del medio rural, que son las más silenciadas de los silenciados».

Al contrario de lo ocurrido durante el desarrollo del proyecto de Federico, que fue durante la pandemia, para Una trilogía rural Ilu Ros ha podido viajar a los lugares donde vivió y donde se inspiró el poeta andaluz para imaginar sus obras. Granada y Almería, principalmente. «Eso ha estado muy bien», ríe. «Toda la zona del Cabo de Gata la tengo bastante ‘manoseá’. Soy de Murcia y viví muchos años en Granada, me cogía cerca para ir con mis amigos... Estuve en el Cortijo de Fraile, en Níjar, donde está inspirada Bodas de sangre; en Moclín, donde se hace la romería de Yerma; en las casas de Federico en Granada y en la de Valderrubio, que fue la inspiración para Bernarda Alba...», indica y señala que fue muy importante conocer de cerca la decoración y el paisaje natural donde Lorca se arrebató para escribir sus obras.

Premio a la mejor edición

Los textos de las obras de García Lorca dialogan en cada instante con las ilustraciones de Ros en una retroalimentación constante, muy salvaje y tormentosa. La lírica y la modernidad de los diálogos del autor del Romancero gitano abrazan la fuerza y el movimiento de los dibujos de la autora muleña en las más de 350 páginas de este hermosísimo volumen que ha merecido recientemente el Premio al Mejor Libro Editado en 2022 en la categoría de «obras generales y de divulgación» que otorga el Ministerio de Cultura.

«Ha sido una sorpresa porque yo no sabía que la editora había presentado el libro al premio y me llamó directamente para decirme que estaba premiada». La sorpresa fue doble, ya que este premio suele recaer en obras muy artesanales, de sellos pequeños e independientes, y Una trilogía rural está publicado en Lumen, una editorial con solera perteneciente al grupo Penguin Random House. «Las palabras del jurado incidieron mucho en la parte de la ilustración, que es lo que me toca, lo cual me alegró un montón», señala Ilu Ros, que también fue responsable de la maquetación de libro, «algo que me llevó muchísimo tiempo y esfuerzo. Al ser teatro, quise que las ilustraciones cayeran en el libro en la página donde está el texto del que habla. Y fue difícil».

Ilustración para 'Bodas de sangre'.ILU ROS / LUMEN

Uno de los motivos que convenció al jurado fue la delicadeza artesanal del trabajo de la artista, que consolida con su última obra el estilo tan personal que plasmó en sus anteriores publicaciones. «A diferencia de Cosas nuestras y Federico, que los hice con acuarela, grafito y tinta, Una trilogía rural está ilustrada en su gran mayoría con pintura acrílica», apunta.

La magia de los textos de Federico García Lorca se dan la mano con las ilustraciones de Ilu Ros en Una trilogía rural para componer un libro delicioso y fascinante que los lectores podrán conocer este jueves a fondo de mano de su autora en la Feria del Libro de Burgos.