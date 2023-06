La voz del mar bajo la luz de la Costa da Morte

Diego Santamaría Burgos

Si por él fuera, hubiese traído la Torre de Hércules hasta Burgos. Todo un símbolo de su Galicia natal en la ciudad de sus amores desde que se instaló en ella décadas atrás. El mar, tan lejano desde la vieja Castilla, siempre se echa en falta. Aunque a veces duela, pues no olvidemos que su inmensidad se ha llevado por delante millones de vidas. Pese a todo, el arte magnifica su belleza y desde un faro la perspectiva es aún más amplia. De ahí surge, precisamente, Libreta de estados de las tempestades. Acuarela con voz propia, la de José Antonio Marticorena, arropada por los textos de su buen amigo José Luis del Río. El tándem perfecto, en estado de gracia, abrazando la inmensidad desde una sala de exposiciones.

Inaugura esta muestra la temporada estival en la sala Pedro Torrecilla de la Fundación Círculo. Abierta al público hasta el 23 de julio, cerca de 80 obras susurran viejas historias marineras, poéticas e incluso metafísicas. Y el libro, puño y letra de Del Río con aportaciones de unos cuantos colegas entregados a la causa, amplía el recorrido visual del pintor pontevedrés hasta un total de 150 cuadros.

José Antonio Marticorena y José Luis del Río.SANTI OTERO

Dice Marticorena que su trabajo se resume en contar lo que los faros ven desde la Costa da Morte. «Dramatismo» en estado puro «incluso en los momentos de calma». La colección empezó a ver la luz antes de la pandemia y culminó cuando el virus perdió la batalla devolviéndonos la ansiada normalidad. La quietud de cada óleo, tal y como se aprecia en la exposición, encierra la bravura de las olas que impactan contra todas esas rocas que... ¡ay, si pudiesen hablar!

Quizá las piedras no, pero Del Río sí ha escuchado a los faros hablar. Desde la «soledad» impuesta hace décadas por motivos laborales, cuando dejó atrás su querido Burgos hasta rematar en Portugal previo paso por A Coruña, supo aguzar el oído para descubrir «todas las ausencias que el mar produce». Las propias, «faros que han iluminado nuestra trayectoria», pero también las ajenas. Al dictado de esas grandes torres que iluminan al marinero en plena noche, versó la siguiente conclusión: «Yo no he sido levantado para alcanzar la luna ni tocar las nubes». De lo que sí está seguro, y así lo plasmó también, es de que al final logró encontrarse «en la luz, en la piedra y en las aguas».

Si algo le conmueve de esta exposición a la directora general de la Fundación Círculo, Laura Sebastián, es la «fragilidad del ser» ante la «inmensidad» del océano que «es imposible abarcar». La visión del mar, siempre «enigmático» y «atrayente», se expande en la obra de Marticorena mostrando que «la luz intenta abrirse paso a través de ese faro que todo lo llena y sólo en ciertas ocasiones lo consigue». Un auténtico «éxtasis visual», según sus propias palabras, donde «el agua lo inunda todo» y «las olas se presentan como monstruos cuyas fauces devoran todo lo que se presenta a su paso».

«Podemos oler el salitre y oír el rugido del mar», destaca Sebastián plenamente convencida de esta muestra es capaz de conmover, azuzar e inducir a la reflexión individual si se presta la suficiente atención. Tras su paso por Burgos, Marticorena y Del Río recalarán en San Sebastián, Ferrol, A Coruña y Oporto. Después, ellos encantados, allá donde el viento les lleve. Hasta entonces, la exposición podrá visitarse en la plaza de España de martes a viernes, de 18 a 21 horas; los sábados de 12 a 14 y de 18 a 21 horas y los domingos de 12 a 14 horas. Y el Día de San Pedro, sin cerrar pese a ser festivo, permanecerá abierta en horario de mañana y de tarde.