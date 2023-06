J. Á. González Sainz: «La lectura es un pilar de nuestra civilización y cada vez se hace peor»

Alberto Marroquín Burgos

«Son diez años de esfuerzo organizativo, con pocos medios y mucha ambición intelectual... A veces sólo nos acordamos del trabajo que ha costado sacarlo adelante y no de los frutos conseguidos», reflexiona José Ángel González Sainz, director del Centro Internacional Antonio Machado de Soria (CIAM) y coordinador de sus cursos de verano.

Un año más, desde la institución académica soriana se han programado varias ponencias, charlas y encuentros alrededor del estudio y análisis de varias realidades históricas y culturales dentro de Los Encuentros en Soria, que el CIAM organiza con la colaboración de la Fundación Duques de Soria de la Ciencia y Cultura Hispánica (FDS) y el Observatorio Permanente del Hispanismo.

Desde el 21 de junio ya se han ido realizando diversos actos. El próximo miércoles 5 de julio tendrá lugar la lección magistral FDS, que impartirá el filósofo, ensayista y director de la Fundación Juan March Javier Gomá. El título: La causa de nuestro actual descontento.

«Otro año más, seguimos colaborando con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (CMVT). En esta edición hacemos el congreso La pluma y la espada [12 al 14 de julio], donde hablaremos de las acciones violentas contra la cultura: bombas en librerías, presiones a artistas, cineastas, autores... Tendremos a personas como Gaizka Fernández Solvevilla y Florencio Domínguez, de la CMTV, el escritor Juan Soto Ivars, Ana Escauriaza de la UNAV o Ignacio Latierro de la librería Lagun de San Sebastián, perseguida por el franquismo primero y luego atacada por ETA en numerosas ocasiones. También proyectaremos el documental Lagun y la resistencia frente a ETA con la presencia de su directora, Belén Verdugo, y su guionista, Luis Aizpeolea», indica González Sainz.

Otro punto de interés del programa será el congreso internacional Los límites de la literatura / La literatura en los límites [19 y 20 de julio]. «Aquí tendremos a un buen número de hispanistas, casi todos procedentes de Estados Unidos, donde a través de autores, obras literarias y películas se tratan diversos temas desde los que pensar nuestra relación con la historia, la memoria, los campos culturales y otros elementos interconectados». A esto hay que añadir varios seminarios de historia de la Fundación Duques de Soria que completan la programación.

Las Lecturas

Como en anteriores ediciones, el espacio de Lecturas de la Escuela Internacional de Humanidades de Soria propone el estudio y el análisis de textos de grandes figuras de la literatura, clásicos y contemporáneos, en grupos reducidos que no superan las veinte personas.

«Ya lo señalan los informes sobre educación: cada vez hay menos capacidad de leer lo que hay en los textos, de entenderlos, interpretarlos y llevarlos a nuestras vidas. Es un peligro gravísimo, no sólo para los alumnos, también para los profesores. Porque la lectura es un pilar de nuestra civilización y cada vez se hace peor», advierte el autor de La vida pequeña.

La nómina de autores que serán estudiados y disfrutados en la décima edición de los cursos de verano del CIAM es tan variado como sobresaliente. Así como los directores de estas lecturas, «siempre gente de gran nivel académico e intelectual».

El 17 y 18 de julio será el filósofo y humanista Michel de Montaigne el protagonista de la cita, autor de Ensayos, una de las obras más influyentes en la cultura occidental. Las lecturas serán dirigidas por José Manuel Cuesta Abad, de la Universidad Autónoma de Madrid.

El 21 y 22 de julio será el momento de José Jiménez Lozano, «un autor de nuestra tierra. Cada poco tiempo hacemos un curso sobre él... Es un autor muy importante y uno de los grandes de nuestra cultura, autor de una obra inmensa», señala González Sainz.

«También tendremos unas lecturas de Miguel de Cervantes [23 y 24 de julio], con José Manuel Martín Morán, presidente de la Asociación de Cervantistas. Y de Ortega y Gasset [25 y 26 de julio], con Domingo Hernández, catedrático de la Universidad de Salamanca y autor de las obras críticas del filósofo», apunta. «También leeremos a Simone Weil, una autora fundamental [31 de julio y 1 de agosto]», añade.

Finalmente destaca la lectura del Frankenstein de Mary Shelley [27 y 28 de julio], «una obra que hay que revisar continuamente. Contiene temas muy actuales, con muchas enseñanzas sobre el mundo de nuestros días». Dirige Javier Moscoso, «director de la Revista de Libros y un gran ensayista».

Próximos proyectos

Es mucho el esfuerzo y el tiempo que González Sainz emplea en la dirección y la coordinación de los cursos de verano del CIAM. Pero el autor de El mundo exasperado, Premio Herralde 1995, sigue rascando ratos al día para acercarse a su escritorio y seguir pariendo páginas excepcionales de literatura. Entre otros proyectos, hay dos obras en su horizonte que llegarán a las librerías próximamente: la ansiada reedición de Volver al mundo y el libro de relatos Por así decirlo.

«La novela Volver al mundo [publicada en 2003], que considero mi obra de mayor envergadura, lleva muchos años descatalogada y en el mercado de segunda mano se piden cifras desorbitadas que me avergüenzan... Tras el verano, saldrá en la colección Compactos de Anagrama una edición revisada por su vigésimo aniversario. Sé que es un libro que interesa», señala el escritor. «Y luego está Por así decirlo, un libro breve de relatos. Aunque me gusta llamarlo libro de caprichos, fogonazos, disparates... Tiene un registro cercano a Cervantes, Kafka, Pirandello, con un régimen de absurdo importante que me da para crear metáforas sobre el mundo de hoy. Creo que saldrá a principios de 2024», concluye al autor soriano.

Toda la información sobre estos y otros cursos, matrículas y becas está a disposición de las personas interesadas en www.ciantoniomachado.com