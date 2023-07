Angelus Apatrida: «Teníamos mucho interés en participar en el Zurbarán Rock. El cartel es increíble»

Diego Santamaría Burgos

No es habitual estar a punto de dar un concierto y encontrarse con el hijo de Robert Trujillo, bajista de Metallica, haciendo cola para acceder a la sala. Sin embargo, «en Estados Unidos pasan cosas muy raras». Increíbles más bien. Sobre todo en el mítico Whisky a Go Go de Los Ángeles, en pleno Sunset Bulevar. Por ahí andaban los Angelus Apatrida, la banda de metal más internacional de la península ibérica, en septiembre de 2022. Alucinando en colores, comentando la jugada y dispuestos a dar tralla. La anécdota, una de tantas, es la primera que se le viene a la cabeza a Guillermo Izquierdo (voz y guitarra) tras un año espectacular girando por América y Europa con su aclamadísimo disco homónimo.

Por méritos propios y «trabajando mucho», los de Albacete han logrado afianzarse en algunos de los festivales más importantes del planeta compartiendo escenario con grupos de la talla de Kiss, Judas Priest, Saxon, Machine Head... Y también Metallica, entre muchos otros. La próxima cita, más humilde pero sumamente apetecible, se sitúa en una ciudad muy querida para esta apisonadora de thrash metal. «Teníamos mucho interés en participar en el Zurbarán Rock», confiesa Izquierdo encantando de formar parte de un «cartel increíble».

«Es uno de estos festivales de los que lamentablemente no quedan», señala el frontman de Angelus Apatrida mientras hace hincapié en la apuesta de Metal Castellae por «la música en directo». Todo un «lujazo» por lo tanto encabezar la jornada del viernes 7 de julio en el parque de San Agustín. Su inclusión, fruto de un «cruce de ideas» con la organización, era cuestión de tiempo. Y llegados a este punto, no le duelen prendas al reconocer que siente «envidia sana» de lo que se está haciendo en Burgos de un tiempo a esta parte. De hecho, ya lo pudo comprobar el año pasado durante el noveno aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal.

Con un largo verano por delante -a caballo entre España, Francia o Bélgica-, Izquierdo analiza el panorama festivalero actual. ¿Explotará la burbuja tal y como vaticinan algunos? Difícil saberlo, desde luego. Lo que resulta evidente, y así lo ha constatado a lo largo de su trayectoria profesional -encima y detrás el escenario-, es que existe una «guerra de cachés» que desemboca en pagos «desorbitados» a los cabezas de cartel. Una pelea que, por cierto, no es nueva. «Capitalismo cien por cien», hablando claro.

«Espero que la cosa cambie», reflexiona el músico manchego convencido de que «la gente debería ser un poco más crítica». Como público, no aceptando atracos a mano armada cada vez que accede a un gran recinto, pero también desde un punto de vista estrictamente musical. En su opinión, resulta ilógico dejarse un pastizal para ver a determinadas bandas que viven de las rentas y «dan lástima en directo». Lo que ocurre, y habla con conocimiento de causa, es que gran parte de quienes lo hacen «rara vez van a conciertos normales». Es decir, a los de sala para disfrutar de un show más extenso y en condiciones.

Sin perder la esperanza de que «la cordura estabilice un poco el sistema», Izquierdo y compañía (David G. Álvarez a la guitarra, José J. Izquierdo al bajo y Víctor Valera a la batería) siguen a lo suyo. Reventando escenarios y acrecentando su leyenda, la de la Mancha con permiso de Don Quijote a base de metal. Lejos de acomodarse, la banda prepara su próximo asalto. Tras un exitoso documental (28 Months Later: A Post-Apocalyptic Metal Documentary) que desgrana su musical vorágine tras la pandemia, Aftermath (Century Media Records) verá la luz en octubre.

Octavo disco de estudio y nueva ruptura de moldes. «Siempre se dice lo mismo, pero es verdad. Es el mejor disco que hemos grabado nunca», avanza entusiasmado tras la grabación el pasado mes de abril a cargo de Juanan López en Baboon Records (Albacete) y la posterior mezcla y masterización, en Estados Unidos, por parte de Zeuss (Rob Zombie, Hatebreed, Overkill...). Sin entrar en muchos detalles para no chafar la sorpresa, lo único que puede decir es que «el resultado es increíble».

Sin tiempo para unas merecidas vacaciones, Angelus Apatrida se embarcará en una nueva gira europea para presentar a la criatura en sociedad. En marcha desde diciembre, el combo albaceteño se dejará caer por Burgos el 27 de enero de 2024. Será en la sala Andén 56, donde ya han desplegado su arrollador directo y donde esperan reencontrarse con un público que siempre les ha acogido con los brazos abiertos y los puños en alto.