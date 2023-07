¿Vas a ir al Zurbarán Rock? Los bares de Burgos más cañeros para antes y después del festival

Interior del Golden Rock and Beer.GOLDEN ROCK AND BEER

Diego Santamaría Burgos

El Zurbarán Rock 2023 ya está aquí. La expectación es máxima y la organización confía en superar los 7.000 asistentes del año pasado. Con un atractivo plantel de bandas para los días 7 y 8 de julio en el parque de San Agustín, el festival gratuito de referencia para los amantes del heavy metal aspira a seguir creciendo sin renunciar a su esencia primigenia: amor por la música, máximo confort para el público y precios populares.

A punto de cumplir su sexta edición, la importancia del Zurbarán ha trascendido a toda la ciudad. Su impacto se nota, cada vez más, en sectores tan importante para Burgos como el turismo. Hoteles y restaurantes llenos, el casco histórico repleto de camisetas negras... ¿Y los bares? Pues también. Eso sí, nunca está de más conocer los garitos más cañeros en lo que a música se refiere. Heavy, metal alternativo, punk... Lo que viene a ser rock en todas sus vertientes.

Golden Rock and Beer

El más cercano al parque de San Agustín (unos 10 minutos andando) y el mejor valorado por los clientes en Tripadvisor en el ranking de bares de Burgos. Situado en la calle Valladolid número 13, a tiro de piedra de la Catedral y Las Llanas, emana rock por los cuatro costados.

El Golden no sólo destaca por su amplia carta de cervezas. También es un lugar idóneo para comer. Pizzas, hamburguesas, codillo, costillas, fish and chips, yakisoba, salchichas alemanas... Y opciones vegetarianas. El trato, por cierto, también exquisito.

Jarra'N'Heavy

600 reseñas en Google y una puntuación que acaricia las cinco estrellas. El templo del heavy metal en el casco histórico de Burgos, en plena plaza Huerta del Rey. Pequeño pero siempre acogedor con una estupenda terraza en la que disfrutar de una cerveza fresca o las que hagan falta.

No eres heavy si no has pasado por el Jarra'N, las cosas como son. Ideal para la hora del vermú el fin de semana y por la noche para dejarse la voz y unas cuantas risas por el camino. Por ahí anda el bueno de Michael, dispuesto a echar un brindis por el rock siempre que sea necesario.

La Espadería

Triunfa entre la chavalería, y eso es buena señal porque parece que el rock apenas atrae a las nuevas generaciones. Destaca su amplia variedad musical, con mucha predilección por las bandas en castellano pero sin cerrar el abanico.

Amplio y cómodo, el mal rollo brilla por su ausencia. El trato de los camareros es espectacular y se agradece. Ubicado en la Llana de Adentro, suele llenarse por el buen ambiente y los precios populares. En fiestas, las charangas animan el cotarro.

La Guarida

Pub gestionado por el mítico Chechu, de paso obligado para los seguidores del heavy metal y el rock duro aunque siempre abierto a cualquier persona de mente abierta. Se está, como dice el viejo dicho, más a gusto que un arbusto. De vez en cuando, por cierto, se organizan conciertos.

La Guarida está en la Llana de Dentro, perfectamente situada para disfrutar de la noche en Burgos con la Catedral de fondo. Con su amplio surtido de cervezas y licores, es el lugar ideal para pasarlo en grande y llevarse un grato recuerdo de la ciudad si se viene de fuera.

La Playa

La suma de bar y rock da como resultado La Playa. Suenan guitarras en el pasillo que comunica directamente con el cielo al que van todos los rockeros. Haciendo de San Pedro pero con mucho más estilo, el gran Chuchi caldea el ambiente de principio a fin. Te hace sentir como en casa y por eso todo el mundo repite.

De vez en cuando, a menudo más bien, comida de lo más sabrosa aparece por la barra. Por la cara, por el rock and roll, por lo que cada cual quiera. Buena música y mejor rollito, La Playa es, además, la excusa perfecta para ir a echar unos dardos. Relativamente cerca del centro histórico, se encuentra en el número 39 de la avenida del Arlanzón.

Comuneros

Se enorgullece, irónicamente, de llevar un porrón de años contribuyendo al fracaso escolar. Abierto desde el desayuno hasta que la normativa municipal lo permite, sus precios son populares de verdad. Las litronas (antes de Mahou, ahora de Ambar) cuestan lo mismo desde que llegó el euro: 3,35. Entre cuatro, sale a una caña bien hermosa por cabeza.

Situado en el paseo de los Comuneros de Castilla, de ahí su nombre, tiene futbolín, dardos y zona de terraza. La triste pérdida de José, su alma máter, dejó huérfanos a muchos. Por suerte, Vicky y Omar supieron mantener las riendas del garito punk más entrañable de Burgos y alrededores.