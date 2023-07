FESTIVACyL, en tres palabras: «Calidad musical tremenda»

Diego Santamaría Burgos

Organizar un festival no es coser y cantar. Requiere su tiempo, solventar infinidad de obstáculos y afrontar decenas de quebraderos de cabeza por hora. Sin embargo, a veces toca pisar el acelerador y hacer lo imposible para no dejar escapar un tren que pocas veces pasa en la vida. Es lo que le ocurrió a la promotora burgalesa Todo Es Música (TEM). A principios de año, surgió la oportunidad de acceder a una línea de ayudas procedente de los fondos Next Generation para la dinamización cultural de zonas no urbanas en Castilla y León. La empresa presentó varios proyectos y uno obtuvo subvención. El problema es que la resolución llegó el 26 de mayo y no había margen de maniobra porque la idea era celebrar la cita a mediados de junio. Por suerte, les concedieron una prórroga y el FESTIVACyL pudo salir adelante con nueva fecha: sábado 15 de julio.

«Nos daba pena que el proyecto se quedase en la estacada», comenta Raúl Vadillo, alma máter de TEM y teclista de los míticos Denuncia, mientras resume brevemente lo que ha supuesto cerrar todos los flecos en apenas mes y medio. El enclave, lo tenía claro, debía ser Tardajos. El parque de los Paúles para más señas. Un amplio espacio, recientemente recuperado, en el que «nunca antes se habían hecho actividades de este tipo». Allí se instalará un escenario -el primero de muchos, esperemos- por el que desfilarán Iñaki ‘Uoho’ Antón, O’funk’illo, El Naan, Mafalda, Denuncia, Perrosdepaja y Sixty Nine Souls. Un cartel ecléctico y atípico que, como bien dice Vadillo, destaca por su «calidad musical tremenda».

Perrosdepaja también estarán presentes en FESTIVACyL.

La experiencia es un grado y en TEM saben de sobra lo que hay. De repente, un contratiempo obliga a tomar decisiones a contrarreloj. Como hace apenas unos días, cuando La Regadera se cayó del cartel. Sin tiempo que perder, Vadillo y su equipo ataron un reemplazo inmejorable: el Funky Andaluz Embrutessío de Pepe Bao y compañía. Cosas del directo antes del directo, el pan de cada día para muchos festivales. Lo importante, en cualquier caso, es haber conseguido reunir a «bandas de Burgos, de Castilla y León y de reconocido prestigio a nivel estatal». Un «puzle total» en el que todas las piezas encajan.

Las entradas, ya disponibles por 15 euros, se pueden adquirir en los bares Moscú, Comuneros, La Playa, Jarra’N’Heavy y la tienda de instrumentos Dr. Music. También por internet a través de la plataforma Entradium y en taquilla, el mismo día del festival, por tan sólo tres euros más. Además, los menores de 15 años podrán acceder gratis al recinto siempre y cuando acudan acompañados de sus padres o algún tutor legal. Aunque el aforo permitido ronda las 2.000 personas, se venderán 1.750 tickets para que el público, los trabajadores y las bandas se encuentren lo más a gusto posible.

Otro aliciente que ofrece FESTIVACyL es la posibilidad de dejar el coche en casa. Para ello, se habilitarán seis autobuses -tanto para la ida como para la vuelta- en diferentes horarios, de 16:45 a 20:30 y de 01:30 a 05:15 horas. Lo único, apunta Vadillo, que a nadie se le olvide confirmar cuándo cogerá el autocar para «evitar situaciones caóticas». Por lo demás, confía en que se haga uso de este medio de transporte porque «contaminas menos y vas más cómodo».

Teniendo en cuenta el cartel y el espacio, a tiro de piedra de Burgos, el promotor destaca que se trata de un festival «muy económico» y de larga duración. «Por su precio, te permite ir a ver a dos o tres bandas y ya te saldría rentable», subraya convencido de que la última semana, seguramente, sea una «locura» en lo que a venta de entradas se refiere porque «a la gente le cuesta hacer planes» y muchos se deciden a última hora.

Sea como fuere, Vadillo se muerde ya las uñas. No sólo por lo que conlleva dirigir una orquesta tan grande y estar pendiente de todo. También, obviamente, porque a las 22 horas se subirá al escenario con Denuncia. Le hubiese gustado tocar antes, pero uno de sus compañeros viene directo desde Portugal. Gajes de un oficio que este emblemático grupo burgalés ama con locura. De lo contrario, no hubiesen soplado 30 velas el pasado mes de mayo.