Castrojeriz celebra su Fuero con el estreno de una obra teatral

Alberto Marroquín Burgos

La fiesta del Fuero de Castrojeriz va aumentando su programación en los últimos años, pero en este 2023 el empujón es grande. «Este fin de semana va a suponer una especie de ensayo general de la celebración que haremos en 2024, cuando se cumplen 1.050 años de la concesión del fuero a la villa», indica Javier Vicente Castro, coordinador de la cita.

«Este año el evento se reparte en tres días. Ayer fue el ‘viernes académico’, con conferencias de dos especialistas en historia medieval y la ampliación de la exposición inaugurada el año pasado. El sábado, tendremos la teatralización histórica de la entrega del Fuero en la iglesia de San Juan con el pueblo iluminado con la luz de las velas. Y el domingo, Castrojeriz refundará su Fuero en base a valores de acogida, libertades y lucha contra la despoblación del mundo rural y se leerá un manifiesto por parte de los jóvenes del pueblo en los prolegómenos de un concierto del grupo burgalés El Nido, que será a las 22 horas», indica Javier Vicente. «Con todo ello se pretende consolidar un sentimiento de comunidad, ‘hacer pueblo’. Está siendo un reto muy ilusionante y emocionante pero no exento de complejidad, riesgo y nervios», admite.

Ensayo de la obra teatral que se estrena este sábado.ECB

De nervios también puede hablar el poeta Alberto Ruiz Pérez, autor y director de la pieza teatral ‘De caballeros villanos a infanzones’. «Yo escribo poesía y nunca me había planteado en serio escribir teatro. Pero me lo tomé como un reto y de la forma más profesional posible, escribiendo con un castellano medieval pero actualizado. Javier Vicente me ha ayudado en la documentación y María José Muriel en la dirección», señala el escritor burgalés.

La obra la protagonizan una treintena de personas entre actores con texto y figurantes, todos gentes del pueblo: desde los condes hasta campesinos, pasando por sarracenos, judío, merinos… «Muchos vecinos han confirmado que se disfrazarán de época para llenar de color la villa», apunta Pérez Ruiz.

La iglesia de San Juan ya luce el cartel del evento.ECB

El primer fuero

«El Fuero de Castrojeriz del año 974 tiene una enorme importancia tanto en la historia de la propia villa como en la de Castilla, que estaba en plena Reconquista», explica Javier Vicente. «Su contenido supone un salto revolucionario en términos de reconocimientos de derechos y libertades a los estamentos sociales más bajos y la concesión de derechos a peones, a clérigos y a judíos. El fin último del fuero es repoblar y afianzar población en esta tierra, un problema que hoy sigue teniendo una vigencia patente», concluye e invita a todos los burgaleses a participar en estas actividades, todas de carácter gratuito, acercándose a Castrojeriz.