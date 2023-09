Cultura tendrá el proyecto del Museo de Burgos en “un plazo razonable” y pide implicación al Ministerio

Redacción Burgos

La Junta de Castilla y León se compromete a sacar adelante el proyecto de ampliación del Museo de Burgos en “un plazo razonable” y asegura que la tramitación “va a empezar ya”. Así lo aseveró en Burgos el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, a preguntas de los periodistas acerca de la implicación del Gobierno autonómico en este proyecto, tras la petición del equipo de Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos para que incluya en sus presupuestos de 2024 una partida económica.

Sin embargo, Santonja incidió en que el Ministerio de Cultura, que es quien tiene la titularidad del edificio, “también tiene que participar aquí” porque, dijo, “el edificio es suyo”. El pasado mes de agosto se conoció que la Junta rescindía el contrato con el estudio que llevó a cabo el proyecto de ampliación.

En este sentido, recordó que en mayo de 2018 se firmó un protocolo entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio para una ampliación del Museo de Burgos y apuntó que “en el medio” ha habido dos Consejerías de Cultura, presididas por Josefa García Cirac (PP) y la de Javier Ortega (Ciudadanos). “Y yo heredo una situación en la que no se ha hecho nada”, lamentó, según recoge Ical.

Por ello, se mostró “muy consciente de esa situación” y de lo que es el Museo de Burgos. Por ello, aseguró que “la voluntad de este consejero de Cultura y de este gobierno de coalición PP-Vox es retomar esas obras y sacarlas adelante de una manera razonable”.

El proyecto que nosotros hemos visto es que inicialmente era un presupuesto aproximativo en aquel entonces de 3 millones de euros; las cosas no han bajado, las cosas han subido. Estamos hablando de una cantidad muy significativa. Estamos hablando también de un momento en el que posiblemente no haya presupuestos nacionales con todo lo que eso conlleva”, manifestó Santonja.

“Con todas estas dificultades, que son evidentes, nuestra voluntad está clara y lo vamos a sacar adelante”, exclamó. Preguntado si la fórmula será licitando de nuevo o modificando el proyecto, el responsable autonómico de Cultura indicó que “el proyecto ha caducado” porque “esas cosas tienen una validez temporal, que me parece que es de cuatro años”.

“En consecuencia, ese proyecto ya no tiene ninguna validez”, afirmó, al tiempo que aclaró que “no estoy diciendo que a mí ese proyecto no me guste, ni estoy diciendo que no quiera colaborar con esos arquitectos”. “A mí el proyecto, lo que he visto, me parece muy bien. Esos arquitectos me parecen muy sólidos”, concluyó.