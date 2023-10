La 'Patria' de ETA a través de Aramburu y Antecessor, objeto de estudio en Francia

Diego Santamaría Burgos

Cuando terminó de leer Patria, de Fernando Aramburu, quedó tan impactado que no se lo pensó dos veces. Apuntó el título en la hoja de Excel donde recoge los libros que van pasando por sus manos. Después, planteó a sus compañeros de Antecessor la idea de rematar Ex Libris, su tercer disco, con la adaptación de una novela que describe, desde la cercanía y distancia entre iguales bajo el yugo del miedo, el sangriento legado de ETA hasta el cese de su actividad armada y su posterior disolución. David Oter, voz y guitarra de esta banda burgalesa de metal, llevaba tiempo queriendo abordar el tema de las violencias nacionalistas y vio la luz con este relato crudo, libre de juicios morales e «impresionante». No imaginaba, ni de lejos, que la canción acabaría siendo objeto de estudio en Francia.

Aunque Patria -la canción- fue la última en llegar a Ex Libris (2019), se convirtió en single por consenso. Por ser «la menos progresiva y la más accesible». Y también, aunque no lo diga Oter, por la pegada sonora y literaria de un estribillo que reza lo siguiente: Patria es cuando la tierra está por encima de nuestra libertad. La carta de presentación del álbum, donde cada tema se inspira en una novela, irrumpió en Youtube con un potente videoclip a cargo de Héctor Conde (Drones Norte). Puro simbolismo de principio a fin. Sobre todo, al observar una partida de ajedrez en la que los peones, de uno y otro lado, siempre son carne de cañón.

El propio Aramburu se hizo eco de la canción a través de X (antaño Twitter) y las visitas aumentaron exponencialmente. «No sé exactamente cómo le llegó», rememora el también cantante de Perrosdepaja y guitarrista de Sexma, encantado de que el escritor donostiarra diese su visto bueno a la adaptación. Además, aquella publicación fue el germen de una investigación a cargo del filólogo francés David Crémaux-Bouche, inmerso por aquel entonces en un artículo académico sobre la influencia de la música durante y después de los años de plomo. Aparte, este doctorando en la Universidad Grenoble-Alpes prepara una tesis sobre la representación de la violencia política de ETA en la novela española contemporánea.

«Al principio pensé que era una broma de algún colega y tardé en contestarle porque no nos lo creíamos», asegura Oter al recordar aquel correo electrónico que le dejó desconcertado. Sin embargo, la propuesta iba completamente en serio. Hasta el punto de que estaba previsto incluir el artículo de marras en un libro enmarcado en el Congreso Internacional del Grupo de Reflexión sobre la Imagen en el Mundo Hispánico organizado por la Universidad Lumière de Lyon. De aquel encuentro, celebrado en 2022, surgió Image et Musique (Imagen y Música), disponible en plataformas de comercio electrónico como Amazon o Fnac. El texto de Crémaux-Bouche, bajo el título La adaptación de la novela 'Patria' por el grupo Antecessor: de la mitificación de la violencia nacionalista vasca a la derrota musical de ETA, está escrito en castellano.

«Patria habla de las banderas y de su utilización para discriminar o matar a quienes no se cree dignos de ellas» David Oter, voz y guitarra de Antecessor

Debido a la distancia, la banda y el filólogo fueron intercambiando correos. Preguntas y respuestas. «De primeras se interesó mucho por el conflicto vasco, pero se fue dando cuenta de que sólo hablábamos de Patria en esa canción». Aún así, el autor también quiso incidir en Ex Libris, con versiones musicales de novelas como El niño con el pijama de rayas (John Boyne, 2006), Los hombres que no amaban a las mujeres (Stieg Larsson, 2004) o El Camino (Miguel Delibes, 1950). Desde lo que representa la portada hasta la concepción de la idea, también analiza en profundidad el contenido estético del videoclip, grabado en el polvorín de Hontoria. Del mismo modo, se toma como punto de partida la influencia que ejerce el heavy metal a la hora de difundir grandes obras de la literatura universal o acontecimientos históricos masivamente desconocidos.

«Patria habla de las banderas y de su utilización para discriminar o matar a quienes no se cree dignos de ellas», indicaba Oter en una de las entrevistas con Crémaux-Bouche allá por 2020. La reflexión, breve pero concisa, expresa a la perfección lo que Antecessor se pregunta, aunque sea de manera retórica, en el primer párrafo de la canción. ¿Quién mide el sentimiento que te une a una nación? ¿Y quién decide si tú formas parte o no? ¿Cuándo es más justo el miedo que nuestro propio honor?, ¿Y cuándo puede el fuego servir mas que la voz?

En cuanto al plano visual, concebido entre la banda y Héctor Conde, destaca la partida de ajedrez. Según el investigador, el tablero representa «la oposición entre los terroristas y los policías que se responden intercambiando golpes». Y es obvio que «los muertos se suceden sin dejar ningún atisbo al apaciguamiento, sin dar tiempo a rendir homenaje a los difuntos que yacen en el campo de batalla».

Un ansiado ejemplar de Image et Musique aterrizó en Burgos el pasado mes de mayo. Y con dedicatoria. En una pequeña tarjeta, el futuro doctor agradece la «ayuda», «disponibilidad» e «increíble trabajo» de Antecessor «en torno a Patria». «Para nosotros es un regalo, un premio al esfuerzo tras 22 años», responde Oter a cientos de kilómetros. Crémaux-Bouche espera además que «nos encontremos pronto». Y la banda, por supuesto, confía en que sea más pronto que tarde. Hasta entonces, a disfrutar de la lectura.

«Antecessor materia de estudio en la Universidad, es acojonante», concluye el vocalista convencido, en términos generales, de que la cultura se encuentra en horas bajas porque la conciencia social pierde fuelle. En la música, sin ir más lejos, «las canciones que más se escuchan hablan de amor y desamor. Yo cuando estoy con mis amigos hablo de que han subido la hipoteca, de que el trabajo o la sanidad están fatal... No se refleja lo que habla la gente porque no quieren que pensemos».