«Es una sensación mágica rodar algo que sólo existía en tu cabeza»

La semana pasada, el cineasta Diego Sebastián y la productora Rocío Ramírez realizaron una prueba de proyección de su último cortometraje, Tres gangsters y un ruso, en una sala de los cines Van Golem de la capital. «Había nervios, no es lo mismo la pantalla del ordenador donde has montado el corto que una de cine de varios metros de ancho... Temíamos que se vieran fallos, pero todo lo contrario: nos sorprendió para bien, se sostuvo muy bien el corto en la sala de cine», señala con simpatía en director y guionista.

Tras un largo proceso de edición, el cuarto cortometraje del burgalés Diego Sebastián será estrenado este jueves 5 de octubre, en plena Fiesta del Cine, a las 22.15 horas en los cines Van Golem con entrada libre hasta completar el aforo. «Es el corto más ambicioso que hemos hecho hasta la fecha y desde el principio lo concebimos para que se viera en pantalla grande. Creemos que la historia lo demanda», indica Sebastián.

Tres gangsters y un ruso narra la historia de «tres matones de medio pelo, los cuales deben solucionar un error que han cometido mientras realizan un encargo. Para ello, se dirigirán a un bosque para deshacerse de todas las pruebas que puedan incriminarles. Sin embargo, un infortunio hará de ese lugar una pesadilla de la que tendrán que escapar», resumen los autores del corto.

Diego y Rocío, junto a otros miembros del equipo, se tomaron su tiempo para reunir las distintas localizaciones donde grabar las distintas secuencias de la película. «Hicimos un largo trabajo de ‘scouting’. Casi todo está rodado en la capital, pero también hicimos algunos planos en el alfoz de Burgos, en pueblos cercanos», apunta la productora. «Espero que la gente cuando lo vea, se sorprenda de la diversidad de lugares donde rodamos. Y es así porque la historia lo pedía, no es algo gratuito», añade el director.

El cortometraje, de 29 minutos de duración, fue grabado durante siete intensos días del verano de 2022. Interiores de algunos comercios y la parte alta del parque de Fuentes Blancas fueron los principales lugares donde Sebastián y su equipo plantaron la cámara. El material técnico con el que se ha realizado Tres gangsters y un ruso «es propio. No es que sea lo mejor del mercado, que cuesta muchísimo dinero, pero tiene muy buena calidad. Hemos dispuesto de más material de iluminación que en los anteriores cortos y el director de fotografía [Luis Martín] tiene mucho talento y lo ha sacado todo el provecho», advierte Sebastián. «También hemos invertido en el equipo de sonido. Con todas las localizaciones que había, teníamos que cuidarlo mucho», comenta la productora. «Que la calidad del sonido y la dirección de actores sea buena, da un gran salto de calidad a un cortometraje», destaca el director.

Un pequeño gran equipo

Además de Diego Sebastián en el guion y la dirección y Rocío Ramírez como directora de producción, en el cortometraje han trabajado entre otros Luis Martín en la dirección de fotografía, Raúl Plaza como compositor de la banda sonora original y Matías Burgos en el diseño gráfico. El montaje del corto también ha corrido a cargo del director.

Por su parte, el reparto de Tres gangsters y un ruso es íntegramente burgalés y han disfrutado de la experiencia tanto o más que el equipo técnico del cortometraje. «Salvo dos personas, que sí han cursado estudios de interpretación, son actores no profesionales... Hicimos un casting y nos encontramos con gente muy interesante», recuerda Diego Sebastián. «Lo bueno es que pudimos tener muchos días para ensayar... Lo hicimos en las casetas del Parral, al aire libre, no tuvimos un plató ni nada de eso», ríe Rocío Ramírez. «El proceso de ensayos con los actores fue muy fructífero para entender la historia, trabajar el guión, hacer grupo... Yo tengo mucha afinidad con los actores de teatro. Su intensidad dramática, bien llevada, es muy interesante para ciertas situaciones», asevera el director.

El reparto está encabezado por Raúl Valiente (Toni), Mauricio Petev (Pucho), Diego Ubierna (el Novato), Raúl Lasheras (el Ruso) y Paula Lasheras (la guardabosques), todos ellos rodeados de un numeroso grupo de actores con un papel más breve.

La conversación con Rocío y Diego va y viene por muchos espacios, esquinas y referentes, todos llenos de fotogramas. Asombra la madurez y la claridad de ideas de estos veinteañeros nacidos con el siglo XXI. Ya tienen cuatro cortometrajes en su haber. Antes del trabajo que estrenan este jueves rodaron Entre hermanos, Joe y El guionista. Sobrevuelan nombres de autores que han inspirado al Sebastián para su cine como Martin Scorsese, David Fincher o Guy Ritchie, directores muy conocidos por su virtuosismo en la realización y el montaje. «No me gustan esas películas donde se nota mucho que el director quiere dejar su sello en cada plano, pero sí que tengan un estilo. El mío, lo iré puliendo con cada trabajo», ríe. «Para mí lo importante es que toda la planificación de un rodaje y la técnica estén al servicio de la historia y no al revés. Lo cual no quiere decir que me guste hacer planos chulos como a estos directores citados... Es una sensación mágica rodar algo que sólo existía en tu cabeza y que había nacidos tiempo atrás en tu imaginación», subraya el cineasta burgalés.

El veneno del cine

Tanto Sebastián como Ramírez cursaron el grado de Comunicación Audiovisual en la UBU. A ambos se les metió en veneno del cine en las venas y decidieron continuar su formación el pasado año en Madrid. David estudió guion y dirección en la Escuela TAI mientras que Rocío ha cursado producción y dirección en la Makkers School. «Nos hemos tenido que ir de Burgos para continuar nuestros estudios, pero queremos seguir realizado aquí nuestros proyectos. Aunque sabemos que no es fácil», admite Rocío Ramírez.

Para este proyecto, el más ambicioso de Pelunosky Producciones -el nombre nació a partir de una anécdota familiar del director-, el equipo del cortometraje ha contado con el apoyo de muchas personas, aunque el grupo que lo ha realizado ha sido muy reducido. «Guste más o menos el corto, estamos muy contentos con el resultado para los medios que teníamos... Este año he hecho un corto en la TAI, Duelo, y la diferencia era grande en gente y equipos. Lo que hicimos en Tres gangsters y un ruso es puro ‘cine de guerrilla’, donde se viven momentos muy duros, tienes que estar a mil cosas... Pero se aprende un montón, claro», indica Sebastián que agradece el gran trabajo y «el aguante» de Rocío Ramírez como productora del cortometraje. «Fue mi mano derecha y todo me lo puso muy fácil. Si ella, no hubiera podido hacerse el corto como se hizo», confiesa.

Sobre el panorama cinematográfico burgalés, Diego Sebastián afirma que «hay más personas de las que parece haciendo cine y proyectos audiovisuales, contando historias que se graban aquí en Burgos... Nuestra provincia tiene un gran potencial y esperemos que cada vez se haga más cine, tanto de cineastas de aquí como de fuera», concluye. Él y todos sus compañeros de Pelunosky Producciones siguen dando motivos para la esperanza con los trabajos que han realizado en los últimos años. El último se estrena este jueves en los cines Van Golem. Allí les esperan Tres gangsters y un ruso y todo el equipo de la película.