Descubre las nuevas propuestas del CAB: Javier Garcerá, Rotor Studio y Pepo Hernando

Un nuevo curso ya avanza a velocidad de crucero. Es momento pues, según manda el calendario, de estrenar un nuevo ciclo expositivo en las dependencias del Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB) que para la ocasión se viste con las propuestas contemporáneas de Javier Garcerá, Rotor Studio y Pepo Hernando.

Por orden, 'Dejarse quieto flotar' es la idea que materializa Garcerá (Puerto de Sagunto, Valencia, 1967) y en la que el uso de un soporte monocromo, como es la seda roja, sobre la que incorpora el pigmento y a la que somete a diferentes, da lugar a una pintura cuya visión solo es posible después de variar los puntos de vista. "Recorrerla, detenerse y distanciarse para tratar de aprehenderla en plenitud, es una tarea que hoy resulta exigente para un espectador cada vez más desconectado de la lentitud que compele toda intimidad sensible", afirman desde la entidad que le acerca al público burgalés.

Articulada en tres estadios y presidida por una economía formal máxima, la muestra guía los pasos del espectador -en un camino planteado como un gran ciclorama, en el que la visión discurre de un punto al otro, siguiendo el rastro de la ausencia de figura humana- hasta el estallido final que supone el gran políptico instalado en la tercera de las salas, realizado en exclusiva para el CAB.

Garcerá contempla sus obras sobre seda de intenso color rojo.TOMÁS ALONSO

"Alejada de la estética naturalista, la pintura de Garcerá no desdeña la ornamentación, pero en absoluto se solaza en un esteticismo acrítico. Por el contrario, su ideario emplea la dialéctica como soporte poético para contraponer el silencio a la retórica con que hoy tratamos de explicar toda obra artística", añaden sus anfitriones para considerar que el mencionado broche ejemplifica la batalla contra la atrofia visual de nuestro tiempo.

Dos. El dúo que da vida a Rotor Studio firma la propuesta 'No Human in the Loop': "Supone un compromiso con el tiempo actual, un momento en el que la tecnología parece definir toda acción humana, pero, sobre todo, parece preverla sin querer contar con las variables intransferiblemente biológicas que nos son propias. Cuanta más autonomía concedemos a la máquina, mayor asistencia no artificial ha necesitado para su conformación", reza la definición oficial.

En esa aparente contradicción, en ese autoengaño, en esa fantasía que estamos construyendo, es donde Ángeles Angulo (Lorca, 1972) y Román Torre (Candás, 1978) sitúan su trabajo para señalar un camino que ha de devolvernos hacia un estadio genuino y consciente de nuestra propia esencia.

Plantea Rotor Studio una suerte de gran armadura de defensa, un repositorio articulado por una serie de etiquetas como #tiempo, #memoria, #progreso, #artificial, #energía, #clima, desde las que transitar por un mundo híbrido en el que máquina y acción humana interactúan en favor de un futuro deseable.

Mediante el empleo de máquinas y artefactos industriales, objetos de consumo, tecnologías complejas o mecanismos y dispositivos elementales con los que reflexionar sobre el mundo que se desvanece ante nuestros ojos, esta obra busca trasladar al espectador la idea de que la vida es movimiento y evolución.

Muestra de la instalación con la que Rotor Studio invita a reflexionar sobre el impacto de la tecnología.TOMÁS ALONSO

Y tres. Casi como un acto de justicia y sin lugar a dudas como homenaje, la muestra dedicada a Pepo Hernando (Burgos, 1950- 2022) quiere recuperar para la memoria colectiva la obra de un creador único. "Conocido por su prestigioso desempeño como técnico de exposiciones y enmarcador (al frente de uno de los pocos talleres verdaderamente artesanales de nuestro país), su faceta pictórica había quedado restringida a la contemplación de un reducido número de iniciados", indican desde el CAB.

Así, la muestra que hoy se presentaba recoge una parte sustancial de la producción generada durante sus últimos años de vida: "Una pintura no vista hasta ahora fuera de los márgenes de su estudio, de una sutileza y una verdad apabullantes. Retículas superpuestas como un magma embrionario, como partículas orgánicas y por tanto generadoras de nuevas vidas y posibilidades".

Y es que, según los expertos, así se percibe la pintura de Pepo Hernando: un entramado que curiosamente no resulta saturado, sino liviano, delicado y dúctil. El trabajo de Hernando se ha relacionado con algunas soluciones del Op Art -arte óptico- por la sensación dinámica que producen, si bien mantienen un hilo conductor con su obra precedente, la mostrada en los años 80 y 90, de pulso expresionista y contundencia en el gesto.

Pepo Hernando jugaba con los efectos ópticos en algunas de sus obras y así lo recuerda la selección que le rinde homenaje en el CAB.TOMÁS ALONSO

Pepo Hernando, ligado por nacimiento y por lazos familiares a Burgos, realizó casi toda su carrera profesional en Barcelona, donde su huella y recuerdo se mantiene. En Burgos alentó el nacimiento de la galería PS en 1996. Por ella pasaron numerosos artistas locales y nacionales. Fiel a sus amigos, en una y otra ciudad, el cariño de sus afectos perdura y se reivindica en esta cita con su memoria en la calle Saldaña.