Alberto Conejero: «Cada función de ‘El mar’ toca el corazón del público»

«Llevamos ya un año y medio de gira con 'El mar'. Estamos teniendo la fortuna de recorrer muchos puntos de la geografía española y para nosotros está siendo una experiencia muy luminosa y muy enriquecedora, porque la respuesta del público es siempre generosa, cálida y muy emocional» señala el dramaturgo y poeta Alberto Conejero (Jaén, 1978), autor del libreto de 'El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca', obra teatral basada en la vida y obra del maestro tarraconense Antoni Benaiges que trabajó en la Escuela de Bañuelos de Bureba desde 1934 hasta 1936, año en que fue ejecutado por pistoleros de Falange en los albores de la Guerra Civil.

Este miércoles, a partir de las 20.30 horas, el montaje dirigido por Xavier Bobés y el propio Conejero se representará sobre las tablas del Teatro Apolo de Miranda de Ebro, donde se espera un ‘llenazo’ como ya sucedió en el Teatro Principal de Burgos el pasado marzo.

'El mar' está protagonizado por Sergi Torrecilla -que intepreta al maestro nacido en Mont-roig del Camp- y el codirector de la obra, Xavier Bobés, uno de los autores más destacados de la escena nacional del llamado ‘teatro de objetos’. La pizarra del aula, la imprenta con la que realizaba Benaiges los famosos cuadernillos con su alumnado, los pupitres, las fotografías... Todos estos elementos que en esta obra no son atrezo, sino también importantes protagonistas de la acción.

Para el dramaturgo jienense, haber conocido la historia del maestro Benaiges y su peripecia existencial y pedagógica ha sido todo un hito en su carrera y en su propia vida. El autor de obras tan aplaudidas como 'La piedra oscura' o 'La geometría del trigo' destaca la especialísima atmósfera que se crea en cada representación de 'El mar'. «Y eso lo noto cuando ves que cada función toca el corazón del público, algo para lo que no existe fórmula, que a veces ocurre y a veces no, y sentir que has alcanzado un tuétano de verdad... 'El mar' está entre mis obras más importantes, y no sólo por el éxito de público y crítica, sino por ese diálogo que establece con los espectadores», apunta.

La gran ola que ha generado ese Mediterráneo que no llegó a ver el alumnado de Antoni Benaiges en forma de montaje teatral va a bañar otras aguas próximamente. Por el momento, Portugal y Chile son los primeros destinos internacionales donde viajará la obra de Conejero y Bobés. «Saber que este relato que nació en Bañuelos de Bureba cruza nuestras fronteras mostrará la universalidad de esta historia en dos países que también vivieron momentos donde se amordazó a sus docentes», indica el dramaturgo.

De Briviesca a Miranda

Este montaje llega hoy a Miranda de Ebro tras la suspensión de la cita en Briviesca el pasado julio y la rápida respuesta de Ayuntamiento mirandés para acoger la obra. «Recordamos ese episodio con inmensa tristeza. La cancelación de la función fue un daño para toda la sociedad de Briviesca, para la libertad de los espectadores, para los descendientes de esos niños y niñas que fueron alumnos de Benaiges... Y también para nosotros, estamos seguros de que hubiera sido un éxito cerrado. Era una función especial porque esta localidad fue muy importante en la vida del maestro. De todo lo ocurrido nos quedamos con la respuesta de la sociedad civil, que organizó una lectura en el Hospitalillo el mismo día y a la misma hora que se tenía que haber representado El mar. Fue un acto de valentía que demostró la importancia de la memoria, del teatro y de la expresión libre», afirma.

Sergi Torrecilla y Xavier Bobés llevan a las tablas 'El mar'.DAVID RUANO / TNC

Alberto Conejero también subraya que, a pesar de la inmensa difusión que dio esta suspensión a la obra en medios nacionales, 'El mar' ya tenía una carrera importante, con nominaciones a premios y excelentes críticas. «Es una publicidad que no queremos, preferimos que la obra se defienda por sus valores teatrales».

La visita a Bañuelos

El día después a la función de Burgos, acontecida el 25 de marzo de la pasada primavera, el equipo de 'El mar' se acercó a Bañuelos de Bureba y lo que allí ocurrió -el arriba firmante fue testigo- sólo se puede calificar como mágico. «Esta jornada es uno de los grandes regalos que nos ha dado esta función. Parte del equipo ya había estado en Bañuelos con anterioridad al estreno de la obra pero yo, he de confesarlo, no. Así que te puedes imaginar la emoción que me sobrecogió al pisar aquella tierra, entrar en la Escuela y luego ver a Sergi Torrecilla hacer una de las escenas del texto, palabras literales del propio maestro interpretadas por un actor en el lugar donde fueron escritas...», recuerda el dramaturgo. «Yo tuve la ocasión de leer un fragmento de la carta homenaje que Patricio Redondo le dedicó a su compañero asesinado... Lo recuerdo meses después y creo que esa emoción que me pudo fue compartida por los allí presentes. Esta visita también demostró que la función está hecha en red, que involucra a muchos hombres y mujeres, que nos trasciende al equipo que la llevamos a cabo y que ha establecido hilos, familiaridades, complicidades, con gente maravillosa como las que nos acogió ese día. Quiero agradecer también la hospitalidad de Javier, Choni y el resto de miembros de la asociación Escuela Benaiges por esa inolvidable jornada», reconoce.

Los nombres de Alberto Conejero, Xavier Bobés y todo el equipo de 'El mar' se suman a los de Ignacio Soriano Jiménez -primer autor que publicó un estudio sobre el maestro Benaiges-, Josep Miquel Martí Rom, Francesc Escribano, José Antonio Abella, Ramón Sauló, Sergi Bernal y Javier Martínez Sancho, entre otros, que han investigado, reflexionado y creado obras artísticas alrededor de la figura del maestro catalán. «Yo celebro cada una de las nuevas miradas sobre la historia de Benaiges, porque su asesinato lo que pretendía era borrar en primer lugar su vida, que eso nunca lo vamos a recuperar, y quitarle presencia, palabra, tiempo... robarle posibilidades de posteridad. Y todas estas versiones sobre su historia no hacen más que multiplicar su existencia y su legado», asevera. «Yo me quedo con esa idea que el maestro tenía de una España con ciudadanos más libres, más iguales, más nobles y más justos. Con esa inmensa esperanza y su compromiso con la libertad».

Alberto Conejero, en el aula de la Escuela de Bañuelos de Bureba el pasado marzo.SERGI BERNAL

Con su pleamar, este miércoles llega esta función a Miranda y el autor avisa. «Durante la función se da algo que no siempre se da en el teatro y que observamos como un raro prodigio: una idea de comunidad que se mira, que se piensa, que se reúne y que se reconoce en sus heridas pero también en sus esperanzas», concluye Alberto Conejero.

El teatro también se lee

En los últimos años se ha fraguado un tesoro cultural alrededor de la historia de Antoni Benaiges. Libros, estudios, conferencias, documentales, canciones, un cómic... y en breve, una película que se estrena el 10 de noviembre, 'El maestro que prometió el mar'. Recientemente, otro libro se ha sumado a ese conjunto de obras: la publicación del texto de la obra teatral ‘El mar’ de Alberto Conejero en Antígona Ediciones, que ya ha editado otros libretos del autor jienense.

«Esta publicación, para todos los espectadores que han visto la función, ofrece en cierto modo regresar a ella, a los textos, a sus imágenes... También puede ver fotografías del montaje, los dibujos que se hicieron con la imprenta en la Escuela de Bañuelos, las acotaciones y, ante todo, el prólogo de Marina Garcés y el epílogo de Shaday Larios. Creo que ambos textos amplían y completan las posibilidades de lectura de 'El mar'», explica Conejero.

Ejemplares de 'El mar' en la Escuela de Bañuelos.ASOCIACIÓN ESCUELA BENAIGES

«Por otro lado, para todas las personas que no han podido ver la función, este libro les da la oportunidad de imaginarla, gracias al milagro de la literatura dramática, y de tener una idea de su propia función. También hace al papel refugio y reservorio de la obra que contamos en escena», asevera.