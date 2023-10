El Jose: «Los andaluces sabemos hacer más cosas que limpiar casas o cantar flamenco»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El nombre artístico de José Miguel Romerosa se escribe sin tilde, pero de acento (granadino para más señas) anda sobrado. Y orgulloso, por supuesto, aunque en su último disco proclame con sorna que no vende na. En plan «canción protesta» para «quitarnos ese prejuicio». Sin embargo, El Jose se lo toma con humor para reivindicar el legado de la tierra que le vio nacer y celebrar que, poco a poco, «se están empezando a valorar las raíces folclóricas de cada Comunidad».

Del Albaycín a Burgos hay un trecho, pero sólo kilométrico. Cada vez que El Jose da con sus huesos en la gélida ciudad castellana, se siente «muy en casa». Por eso vuelve a La Rúa, sinónimo de «alegría» desde aquella primera visita en la que fue agasajado con «productos de la tierra». También guarda un grato recuerdo de La Casa de las Musas, donde se estrenó por estos lares. Y aunque puede que en el norte cueste «un poco más» ganarse los aplausos desde el principio, sabe de sobra que el público es «súper fiel».

Dispuesto a repasar lo mejor de su carrera, especialmente su aplaudido tercer álbum (Seguro de na), El Jose afronta con especial ilusión este fin de semana. Primero en Bilbao y después en Burgos, el sábado 21 de octubre, compartirá escenario con el cantautor chileno Benjamín Walker. «Le escuché y me gustó un montón», confiesa días antes de su primer encuentro en persona con ese «pedazo de artista» que abrirá sus dos conciertos aprovechando que anda de gira por España.

No desaprovechará la ocasión El Jose, como es menester, de ensalzar el duende de su patria chica. Le apena, aunque en cierto modo llegue a comprenderlo, que muchos músicos y actores del sur hayan tenido que «modificar su acento» durante décadas para abrirse paso. Y asumir como algo habitual, mal que pese, que «nos hayan puesto de criados» en multitud de películas y series. Afortunadamente, los tópicos tienden a desaparecer y a nadie se le escapa que «los andaluces sabemos hacer más cosas que limpiar casas o cantar flamenco».

Hablando de cambios, El Jose reconoce en Viva la contradicción lo mucho que le pone que le rompan los esquemas. «Puedes cambiar de opinión y no pasa nada, enriquece mucho». Le pasó hace poco al descubrir que su arroz no era «el mejor del mundo» sino el de una amiga suya. Y le suele ocurrir a menudo cuando habla «de algo que sea más profundo o filosófico». Rectificar es de sabios y también «una especie de alquimia» que constituye «la mejor manera de construir tus ideas».

«A veces nos empeñamos en aferrarnos a lo que pensamos», reflexiona El Jose incapaz de entender que alguien se mosquee cuando el otro piensa diferente. Obviamente, siempre hay cosas que nos molestan, situaciones injustas a las que hacer frente aunque sea desde el arte. «Es muy difícil que me enfade haciendo música», apostilla tras dejar meridianamente claro que la «ironía» siempre fue, y seguirá siendo, su mejor arma arrojadiza.

Colombia y fin de gira

Dos años y medio en la carretera dan para mucho. La gira Seguro de na encara su recta final y Granada se sitúa en la línea de meta con sold out el 25 de noviembre y las entradas a punto de agotarse en la víspera. Algo habrá que hacer para cerrar en alto. De momento, la banda está «lanzando ideas» para poner la Industrial Copera patas arriba.

Cuando lleguen las vacaciones, más que merecidas, El Jose podrá asimilar con calma lo vivido. Lo de Colombia fue para verlo. De entrada, sufrió el «síndrome del impostor». Parecía «surrealista» ver a miles de almas coreando al unísono «esas canciones que he escrito en mi habitación». Puro disfrute con un público «muy respetuoso» que se hace querer a las primeras de cambio.

Tocará volver en la próxima gira, faltaría más. Y puestos a cruzar el charco, El Jose y compañía se dejarán caer por más países. Tiempo al tiempo. Antes de eso, lo fundamental es concebir nuevas canciones que ya empiezan a estar «en mente». Sin prisa pero sin pausa, funcionando «de manera muy natural» como hasta ahora. El futuro no está escrito y el músico andaluz sólo está seguro de «las cosas que me pasan en el día, no de las que me van a pasar mañana». Hasta entonces, ver a los amigos en cuanto deje los bártulos por una temporada será su principal prioridad.