Bilbao, el patito feo que se convirtió en cisne gracias al Museo Guggenheim

«Mucha población que marchó de Castilla y León hacia el País Vasco en las décadas de los 60 y los 70 se sentirá muy identificada con el protagonista de esta novela, Alberto Cepeda. O con sus padres, la generación que emigró. Esas gentes que dejaron la vida rural para buscarse otro futuro en la ciudad, en este caso trabajando en la industria de las grandes urbes», señala Félix G. Modroño, «escritor vizcaíno de orígenes zamoranos y afincado en Santander», como se autodefine.

Este lunes, a partir de las 19 horas, el autor firmará ejemplares de su última novela, 'La ciudad de la piel de plata' (editorial Destino), así como del resto de su obra, en la librería Hijos de Santiago Rodríguez, en la calle Avellanos. Será su segundo acto tras la primera presentación que aconteció el pasado jueves en Bilbao, villa protagonista de esta obra que supone el cierre de una trilogía que comenzó con 'La ciudad de los ojos grises' (2012) y continuó con 'La ciudad del alma dormida' (2020). «Es una trilogía porque comparte un espacio geográfico y su historia, Bilbao, y algunas tramas y personajes. Pero cada novela se puede leer independientemente y hasta los tres libros de forma desordenada, porque en conjunto tienen su sentido. Me he aplicado en ello», explica con simpatía.

Todo nuestro país, a partir de los años 80, sufrió una serie de transformaciones tan grande y tan rápida que, parafraseando al exvicepresidente del GobiernoAlfonso Guerra, a España no la reconocía ni la madre que la parió. Y, posiblemente, el epítome de este cambio fue la capital de Vizcaya. «Desde hace muchos años ya no vivo en Bilbao, pero voy con cierta frecuencia y siempre hay algo nuevo... Es un lugar mucho más amable para vivir que en el que yo crecí. Hace poco salió un informe internacional [realizado por Institute for Quality of Life y el Happy City Hub de Londres] que decía que era la ciudad más feliz de España. Así que fíjate», comenta el autor entre risas.

Cambio de piel

«La construcción del metro, la regeneración de la ría y la edificación del Museo Guggenheim fueron los tres pilares en que se sustentó la transformación de Bilbao, que como en el cuento del patito feo se acabó convirtiendo en cisne», advierte Félix G. Modroño.

La novela comienza con aquel Bilbao que abandona en 1983 el protagonista. Una ciudad gris, sucia y muy agresiva, con las chimeneas de las empresas siderometalúgicas dominando el cielo del ‘botxo’, una ría insalubre y llena de contaminación -«Leí en una guía de Ramiro Pinilla que se sopesó en soterrarla»- y la sombra negra de ETA acechando por las calles. «A pesar de todo eso, era nuestra ciudad, estábamos enamorados y muy orgullosos de ella, y con su buen recuerdo nos quedamos».

Alberto marcha a Madrid, herido también de amor por el abandono de Arantza, y regresa diez años después para trabajar en el equipo técnico que levantará el nuevo museo de arte contemporáneo que diseñó el genial arquitecto canadiense Frank Gehry. El reencuentro de Alberto con Bilbao removerá muchas emociones, advirtiendo que ni él ni la ciudad son los mismos tras aquellos años de ausencia. Algo que también se refleja en un cambio de piel: de la dura y áspera de hierro y acero que antaño representaba a la ciudad por otra más limpia y brillante como el titanio que recubrirá el exterior del emblemático edificio.

El presente de la novela, que se ve salpicado por muchos recuerdos del protagonista -como la terrible inundación que sufrió Bilbao en agosto de 1983 y con la que arranca la historia-, recrea los meses en que se prepara la ciudad para comenzar la construcción del museo. «El Guggenheim es un icono a nivel internacional, pero creo que como lo tenemos tan cerca no somos conscientes de su magnitud. En una entrevista que hicieron al decano de los arquitectos de Estados Unidos dijo que este museo era el edificio más importante de nuestra era. No sólo por su faceta arquitectónica, sino como motor de la recuperación de una ciudad», apunta el autor de 'Sol de brujas'.

Para dar vida a Alberto, Félix Modroño metió en una coctelera un gran trabajo de documentación, algunas experiencias propias y de gente cercana más las vivencias que le relató Álvaro Rey, un ingeniero que trabajó en el proyecto del museo. «Pero al final, 'La ciudad de la piel de plata' es una novela de una generación, de todos estos hijos de castellanos, gallegos, leoneses... que nacimos en el País Vasco pero que no llegamos a perder nuestras raíces. Somos una generación bisagra entre nuestros padres y nuestros hijos, que saben perfectamente de dónde son, mientras que nosotros tenemos cierto problema de identidad», subraya. «A eso se añade que crecimos en un ambiente hostil, aunque no éramos muy conscientes de ello entonces... La curiosidad es que hicimos que fuera normal vivir entre la violencia».

Iconos de un tiempo

Aquel Bilbao -y Portugalete, localidad del protagonista- de los 80 y los 90 es, desde la primera página, otro protagonista más de la novela y no un simple telón de fondo por donde se mueven los personajes. Calles y barrios muy populares, bares con solera como el Muga o Las Ruedas, un Athletic que refulgía de nuevo con una generación de jóvenes y talentosos jugadores formados en Lezama capitaneados Julen Guerrero, algunos grupos de rock -como Kortatu o Platero y Tú- que sonaban y tocaban en garitos de la ciudad y, por supuesto, la presencia de la banda terrorista ETA. Las paredes pintadas con nombres en el centro de una diana, la violencia callejera ejercida con la quema de autobuses o en enfrentamientos con las fuerzas del orden, las noticias de asesinatos ejecutados a primera hora de la mañana o secuestros que tenían en vilo a una familia y a un país...

En la novela se recuerdan, entre otros, dos episodios que sucedieron en torno a la construcción del museo bilbaíno: las amenazas constantes hacia el proyecto y asesinato del ertzaina Txema Aguirre, que evitó una masacre cinco días antes de inaugurarse el Guggenheim. «Que las nuevas generaciones desconozcan estos hechos que sucedieron en nuestro país hace pocos años es triste... Este libro es una novela costumbrista, histórica contemporánea, donde he querido retratar una época e incluir todo esto era ineludible». También se recuerda en 'La ciudad de la piel de plata' el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, que fue liberado por la banda terrorista tras el pago de un rescate millonario.

Además de su trajín profesional, AlbertoCepeda se verá envuelto en un episodio de niños robados décadas antes que enlaza con los protagonistas de otra novela de la trilogía. Otros secretos familiares y un amor contrariado, revuelto y soñador entre dos mujeres -Arantza e Izarbe- envolverá al protagonista entre cervezas, música de Bruce Springsteen y el brillo de unos ojos grises que iluminan sus noches de soledad mientras se escuchan versos de Luis Eduardo Aute como el eco de un tiempo que nunca ha de morir.

Félix G. Modroño ha retratado en 'La ciudad de la piel de plata' un tiempo y un espacio con un poderoso y ágil pulso narrativo regado con un gran compromiso con su tierra y sus gentes. Intriga, humor y mucha emoción se dan cita en esta novela que «gustará especialmente a muchos lectores burgaleses», concluye el autor. La cercanía de Bilbao, la estrecha relación con Vizcaya de comarcas como Las Merindades o La Bureba o el conocimiento de personas que se pueden identificar perfectamente con los protagonistas de la obra hacen que esta historia sea también una historia de todos.