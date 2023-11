Babieca Folk: «Viento en popa» y con previsión de completar todos los aforos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Castilla y León, Galicia e Irlanda. Y algo de California. Sonidos hermanados e influencias dispares para un público heterogéneo, de todas las edades, dispuesto a seguir aprendiendo. Babieca Folk no es un festival al uso. Se nutre de música (celta, sobre todo) pero también de pedagogía. Sin renunciar a ese compromiso marca de la casa que va del dicho al hecho. La novena edición, del 18 al 25 de noviembre, reafirma la consolidación del formato. Los viejos amigos de Burgos, Valencia, Cantabria o Madrid volverán a dejarse caer. Y los nuevos, siempre bienvenidos, seguramente se sientan parte de la ‘familia’ a partir de su primera incursión.

El festival arranca en apenas unos días y su director, Rodrigo Jiménez, celebra que vaya «viento en popa». Razón no le falta, ya que las entradas de San Miguel Fraser en el restaurante Comosapiens de Atapuerca y Trío Kerr en el Museo de la Evolución Humana (MEH) volaron en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo sucedió con Fullset y su didáctico para colegios -también tocan en el Cultural Caja de Burgos el día 25- y a punto está de llenarse el aforo, si es que no lo ha hecho ya, para ver a Cardelina en Masala el 23 de noviembre.

Más de 400 entradas lleva ya el concierto de Fetén Fetén que tendrá lugar el sábado 25 de noviembre en el Cultural Cordón. Tenían «ganas» los promotores del Babieca de contar con Diego Galaz y Jorge Arribas. Ofreciendo «algo distinto», eso sí. Y qué mejor propuesta que Melodías de Ultramar, un singular viaje musical en el que el dúo burgalés rema en la misma dirección que Pedro Pascual y Xosé Lois Romero. De Castilla a Galicia y viceversa, la presencia de tan talentoso cuarteto es uno de los platos fuertes de esta edición.

Galen Fraser (California) y María San Miguel (Valladolid).SAN MIGUEL FRASER

Conciertos aparte, y dado que el saber nunca ocupa lugar, la arqueóloga y directora de las excavaciones de Lucus Asturum, Carisa y Flaviagusta, Esperanza Martín, ofrecerá una conferencia el miércoles 22 sobre las Guerras Cántabras y la importancia de los yacimientos en los que trabaja poniendo de relieve el papel del emperador César Augusto. Las entradas, gratuitas, se puede recoger en el mostrador del MEH.

Aparte del didáctico para colegios, la vertiente educativa de Babieca Folk estará muy presente en el colegio Liceo Castilla. La vallisoletana María San Miguel y el estadounidense Galen Fraser -o lo que es lo mismo, San Miguel Fraser- impartirán un taller de música folk sin partituras con dinámicas grupales que, según detallan los organizadores, estimulan «la libertad y el disfrute».

La principal novedad de este año, relacionada con uno de los eventos más esperados del Babieca, es el traslado de las concurridas jam sessions y bailes de folk a la primera planta del Riviera (antiguo Polisón). Como bien recuerda Jiménez, «mucha gente se trae su propio instrumento». La fiesta, asegurada de antemano, se celebrará durante la última jornada del festival para poner el broche de oro.

Tras nueve ediciones a sus espaldas y las que quedan por venir, Jiménez reconoce que «se han cumplido las expectativas». No solo en lo que concierne al festival en sí, sino también a los conciertos y actividades paralelas que se realizan cada cierto tiempo en «escenarios alternativos» como el Museo del Retablo de la iglesia de San Esteban, el monasterio de San Pedro Cardeña o las antiguas canteras de Hontoria. Por todo lo conseguido hasta ahora, no le cabe duda de que el décimo aniversario será «muy especial». De momento, no se puede adelantar nada porque «está todo muy en el aire», pero no cabe duda de que se subirá con creces el listón.