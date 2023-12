“La iluminación, las vidrieras y las puertas de Antonio López engrandecerán aún más la Catedral de Burgos”

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Félix José Castro ostenta el cargo de deán de la Catedral de Burgos y presidente del Cabildo Catedralicio desde septiembre de 2022, aunque lleva siete años en el Cabildo, donde ocupó primero el puesto de secretario, posteriormente fue designado vicepresidente y ahora como presidente del mismo. En su primer año al frente, uno de sus grandes retos fue “retomar” la “normalidad” y el día a día de la Catedral tras los años de pandemia y las celebraciones del Año Jubilar y el octavo centenario del templo. Con una Catedral en muy buen estado y que despierta las buenas valoraciones de todos aquellos que la visitan, el presidente del Cabildo espera con ganas la llegada de grandes proyectos que “ennoblecerán” más aún el templo, como es la nueva iluminación de la Catedral, la restauración de las vidrieras de la Capilla de los Condestables y las puertas de Antonio López.

Pregunta. Ostenta el cargo de deán de la Catedral de Burgos y presidente del Cabildo desde hace poco más de un año. ¿Qué valoración realiza de este primer año en el cargo?

Respuesta. Como balance después de un año puedo decir que estoy muy ilusionado, encantado y agradecido a los compañeros con quienes estamos haciendo este camino. Ha sido un año muy ilusionante y con mucha esperanza de seguir caminando. Salíamos de la celebración del VIII Centenario con la expectación de ver cómo retomábamos nuestra propia dinámica y hago un balance muy positivo. Hemos seguido generando muchos aspectos de cultura, patrimonio y liturgia. En resumen, agradecido, con mucha ilusión y feliz de poder estar en esta responsabilidad.

P. ¿Con qué retos llegó al cargo? ¿Ha cumplido todos los objetivos marcados?

R. Primer reto, la liturgia. No dejamos de ser un centro religioso, que la liturgia se celebre bien y llegue a las personas que llevan el mensaje evangelizador. Podemos hacer un balance muy positivo por lo que ha acontecido durante el año. En el ámbito patrimonio-turismo, un reto era ofrecer lo mejor al turismo. Nuestra labor y responsabilidad es conservar todo el patrimonio, un patrimonio para ofrecer al turismo y dentro de este turismo hemos tenido bastante aumento, sobre todo porque hemos hecho bastantes cosas novedosas este año.

P. Uno de los proyectos pendientes que tiene hoy el templo es la restauración de las vidrieras de la Capilla de los Condestables. ¿Cómo avanza este tema?

R. El proceso tiene tres momentos. Un momento de traslado que ya hemos hecho, y está en el taller diocesano de Burgos, a partir de ahí, un estudio del proyecto y ejecución. Ahora mismo se está en el momento de estudio-proyecto, y una vez se haga, se hará la ejecución para la empresa que corresponda la colocación. Sé que todos tenemos muchas ganas de que se pueda concretar porque va a ennoblecer la de por sí muy bonita capilla de los Condestables, pero nos han dicho que las podremos ver en no mucho tiempo, tres años. Estamos ilusionados con que se puedan recuperar las vidrieras de los Condestables , y que las podamos ver en su lugar natural.

P. Es un compromiso que adoptó el en su momento ministro de Cultura, Miquel Iceta. ¿Han hablado con el nuevo ministro de Cultura sobre ello?

R. No. Es muy reciente. Sí que estamos en la idea de mantener alguna conversación para ver cómo va el proyecto y el desarrollo. Fue un compromiso del Ministerio de Cultura y ya se están haciendo algunas primeras ejecuciones. No tardando mucho procuraremos tener un saludo y una información sobre este proyecto de la Catedral de Burgos

P. Otro gran proyecto son las puertas de Antonio López para la fachada principal del templo. ¿Cómo avanza?

R. No tengo nada nuevo que decir en este sentido de lo que ya hemos manifestado. Estamos esperando el resultado del informe de impacto patrimonial, que encargamos a unos expertos a nivel nacional e internacional. Es un proyecto ilusionante, quisimos y queremos que sea un recuerdo del octavo centenario de la Catedral. No daremos ningún paso mientras no tengamos las autorizaciones pertinentes de la Junta de Castilla y León y en eso estamos. El artista sigue trabajando, ya prácticamente finalizando lo que son las puertas, concluyendo lo que es la fundición. Lo importante es que las puertas puedan ser adecuadas para templo gótico como es la Catedral de Burgos pero también sabiendo que las puertas actuales, a nivel patrimonial no tienen ningún valor. Nos iremos moviendo un poco en cuestión de los informes que nos den de impacto patrimonial y a partir de esos informes, procederemos. Las puertas se traerán, evidentemente porque fue un encargo que hizo la Catedral de Burgos a un autor y una fundición.

P. Se comentó que para finales de 2023 podían estar acabadas

R. No, no. Lo importante es que las cosas queden bien, por unos meses o lo que corresponda, no acelerar. Además, Antonio es muy meticuloso y profesional, muy buen artista. Eso no depende de nosotros, está rematándose. Creo que no tardará mucho, pero no sabemos.

P. Desde su anuncio, la noticia despertó polémica…

R. A mí personalmente me ha dado pena la dinámica de tensión que se hizo en su momento. Respetando todas las opiniones, sabiendo que las imágenes que se mostraron no son las imágenes resultantes de las puertas de la Catedral, me dio pena esa polémica, más aún que en Burgos rechacemos una obra de una artista tan importante como es Antonio López. No se trata de una cuestión estética, pero creo que el gusto o el sentimiento no puede ser la única razón para valorar una obra. Se generó una polémica y la gente habló sin conocer las puertas. Creo que es bueno que haya diferencia de opiniones. La vida es llegar a un entendimiento, no radicalizarse, saber dialogar, sabiendo que va a ser un gran atractivo para la ciudad de Burgos.

P. Se habló de que, en caso de no poderse colocar, sí que se exhibirían. ¿Se sabe dónde podría ser?

R. No, vamos a esperar primero a ver qué dice el informe y a partir de ello se tendrán que hacer las actuaciones que corresponden.

P. Estamos a punto de empezar un nuevo año y con ello llegan siempre los nuevos propósitos. ¿Se marca alguno el Cabildo?

R. La nueva iluminación exterior de la Catedral me parece un elemento que va a ennoblecer muchísimo nuestra Catedral. Hasta ahora todos los puntos lumínicos estaban fuera del entorno catedralicio y ahora va a haber ciento y pico puntos lumínicos que van a estar sobre nuestras cubiertas. Va a merecer la pena solo verla por la noche.

P. ¿La Catedral requiere de alguna intervención urgente?

R. Tenemos la suerte de tener una Catedral prácticamente restaurada, y el día a día de la Catedral no significa grandes intervenciones. Me gustaría que pudiéramos hacer este año la restauración del sepulcro de Fuentepelayo, en la capilla de Santa Ana. Este sepulcro está padeciendo las mismas dificultades que el Trasaltar. Ciertas humedades se elevan por la piedra y eso produce un deterioro de esta piedra, que se trabaja muy bien pero que está rompiendo por algún sitio. Es el único elemento que tenemos ahora, a nivel de restauración. Tenemos también una colección de tapices realmente interesantes, no muy conocida. Primero porque son tan grandes que no tenemos un espacio público donde mostrar toda la colección de tapices. Tenemos el deseo de que cada año se pueda hacer la restauración de un tapiz, pero ahí vamos.

P. La Catedral afrontó años duros por la pandemia, pero ahora, recuperados de esa situación. ¿En qué cifras de visitantes se sitúa la Catedral? ¿Ha recuperado los datos de antes de la pandemia?

R. En torno a 400.000 en todo el 2023. Hemos recuperado las cifras prepandemia. Estamos muy satisfechos de la presencia de los turistas.

P. El octavo centenario del templo y la celebración del Año Jubilar pusieron el foco en Burgos y su Catedral, ¿considera que es un referente cultural a nivel nacional? ¿Y a nivel mundial?

R. ¿Qué sería Burgos sin la Catedral? Una ciudad hermosa, pero perderíamos mucho. La Catedral no tiene por qué venderse, porque se vende por sí sola. Estamos hablando del mejor templo gótico de España, con respeto a otros. El octavo centenario nos sirvió para universalizarla visualmente. Estamos siendo ahora herederos de esa manifestación y visibilización diferente de la Catedral. Estoy seguro de que mucha gente, con motivo del octavo centenario vio la Catedral a través de los medios y gracias a eso se están acercando a verla.

P. El aspecto actual que presenta el templo y ahora con el proyecto de restauración de las vidrieras. ¿Podemos estar asistiendo a los años más gloriosos de la Catedral de Burgos?

R. Estoy convencido. Nunca hay que bajar la guardia porque siempre hay que estar pendiente de seguir manteniendo y recuperando, pero creo que va a ser un elemento que va a conformar más belleza a la Catedral, y especialmente en esta capilla. La iluminación exterior, las vidrieras, las puertas cuando las coloquemos, va a ser un aporte que va a a engrandecer todavía más la grandeza de nuestra Catedral.

P. Stella, Matemáticas en la Catedral, experiencias en realidad virtual para conocer el templo desde las alturas….en los últimos años se han presentado diferentes propuestas para atraer al público, que han contado con una gran acogida. ¿Trabaja el Cabildo en alguna nueva propuesta para sorprender a los visitantes?

R. Es un templo vivo, a todo los niveles, y para mostrar lo mejor que tenemos hay que saber adaptar lo último en tecnología, para mostrar nuestro ser, nuestra identidad y nuestra Catedral. Estamos trabajando en algún juego dedicado a familias, que, a través de pistas les permita conocer distintos lugares de la Catedral. Va a ser muy interesante y atractivo cuando lo presentemos, de aquí a unos meses, y será otra forma de ver la Catedral. También estamos concretando un proyecto que hicimos con Fundación AXA asesorados por la Fundación Once, para que las personas con una discapacidad visual, auditiva, de movilidad, puedan también enriquecerse del patrimonio que tenemos. Hemos hecho adaptaciones de rampas, estamos también trabajando para que algunas capillas se puedan adaptar a la lectura Braille, intentando hacer que la belleza y riqueza de nuestra Catedral sea accesible para todas las personas.