Paco López (Morgan): «Estamos abiertos a experimentar con otros sonidos y conceptos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«No hay un público mejor o peor», zanja Paco López, guitarrista de Morgan, ante la clásica pregunta sobre la acogida de la banda cada vez que viene a tocar a Burgos. Podría hacer la pelota al respetable en vísperas del concierto de este viernes, 26 de enero, en el Andén 56. Lo típico: decir que los burgaleses son la caña y que de fríos nada. Sin embargo, hay un hecho que recuerda con especial cariño de la ciudad. Allá por 2018, cuando el ciclo Voces Selectas les trajo al Teatro Principal, batieron su «primer récord de venta de merchandising».

El último baile en tierras burgalesas fue a finales de diciembre de 2022. Año y pico más tarde, Carolina de Juan (más conocida como Nina), Ekain Elorza, David Schulthess y el propio López vuelven al Andén con poca novedad en el frente. La gira es la misma, la de su aclamado último disco The River and the Stone, y es lógico que en cierto modo se sientan «condicionados» por sus canciones. No en vano, la traca final de este tour que culminará el 24 de febrero en Murcia brinda un «repertorio diferente». También otra energía, por lo que «el viaje es distinto».

¿Qué balance se puede hacer a estas alturas de una gira con tantas fechas e infinidad de sold outs a las espaldas? «No lo he pensado detenidamente», confiesa López aunque sabe de sobra que todo «ha sido increíble». Nada que ver con la presentación en directo de los dos anteriores álbumes de Morgan. Y encima, sin ningún percance durante todo este tiempo de carretera y manta.

¿Algún momento especial? Los ha habido «muchos y muy buenos». El concierto de Barcelona en el Palau de la Música, el del Wizink Center de Madrid con The Golden Family, arropando a Fito y Fitipaldis en San Mamés con Bilbao totalmente enfervorizado... Tampoco olvida -no lo hará jamás- el reciente doblete del 18 y 19 de enero, en el Circo Price y La Riviera, con las entradas agotadas en ambos eventos e invitados de excepción como Miguel Ríos, Xoel López, José Nortes y Aurora García. Indudablemente, «es un lujo compartir escenario con músicos de ese calibre».

Próxima parada

Morgan encara la recta final de la gira y López es consciente de que «toca pasar a otra etapa distinta». Una nueva «mini-aventura». Así concibe el proceso creativo de una banda que compuso su segundo LP en plena vorágine de conciertos y el tercero con todo el tiempo del mundo por culpa de la pandemia. Ahora, la idea es probar con un «término medio» aunque se lo tomarán «con calma».

Algo de nuevo material hay sobre la mesa, sobre todo ideas de Nina. Aún así, el grupo pretende «empezar casi de cero» y abordar su próximo trabajo -en principio disco- dejando que todo fluya. Lo que está claro, de eso a López no le cabe duda, es de que «estamos abiertos a experimentar con otros sonidos y conceptos». Y aunque todavía es demasiado pronto para vislumbrar la próxima parada, en Morgan «siempre apetece probar cosas nuevas pero sin volvernos locos».