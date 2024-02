Humor, música y viceversa en «un festival de autoayuda para desequilibrados anónimos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A Gonzalo Navazo y Rosa Contreras no se les va la sonrisa ni con agua caliente. Bromean cada dos por tres aunque tienen algo muy serio entre manos. Se llama Notemofest y aspira a consolidarse como cita de referencia a nivel nacional dentro de un nicho actualmente huérfano de eventos con una enorme legión de seguidores. Humor, música y viceversa. Carcajada o muerte. Desde Burgos hasta el extrarradio peninsular, su objetivo es mantener vivo el legado de Mundo Idiota y Fosa de Frikis. Para el primer acto, el sábado 17 de febrero en el Andén 56, han invitado a lo mejorcito de cada casa.

Gigatrón, Mamá Ladilla, Los Gandules y Engendro. Risas aseguradas y una sorpresa a mayores, un diamante en bruto, con aroma burgalés y reminiscencias country: Los Cabrones del Asfalto. ¿Y esto? «Teníamos el cartel cerrado, pero llevábamos meses buscando una banda de Burgos», explica Navazo al recordar cómo, de repente, se encontraban en el local de ensayo de unos colegas y lo tuvieron claro. Al principio «se lo tomaron a coña», pero poca broma. Sus letras conquistaron a los promotores del Notemofest y no tuvieron escapatoria.

Llevaba la pareja más de una década sin organizar un festival y la idea de elevar las risas a la máxima potencia les rondaba desde hacía tiempo. Con el Fosa de Frikis en barbecho, hablaron con su ideólogo a la par que vocalista de Engendro, Yago González. No solo le pareció bien, sino que además se prestó a echarles una mano. Allá por febrero del año pasado, con los Gigatrón atados para celebrar por todo lo alto su 25 aniversario, lo demás fue fluyendo. Hasta los Engendro, que andaban inactivos, se conjuraron para no perderse la fiesta. El nombre, por cierto, surgió «en el Z! Live de borrachera». De tanto decir ‘no te mofes’, se les ocurrió añadir una T al final y punto pelota.

Con las cartas sobre la mesa, bazas ganadoras para que el público se ‘parta el ojete’ bien a gusto, ya se ha cubierto la mitad del aforo. Ojo al dato, porque más del 70% del público -por ahora- estará conformado por mujeres. Así pues, Contreras advierte -de broma, que nadie se lo tome a pecho- que «el que quiera ligar que vaya peinado». Y si no, siempre cabe la posibilidad de ponerse elegante tras pasar por el puesto de merchandising, donde se venderán camisetas y mochilas con el lema de la cita: Un festival de autoayuda para desequilibrados anónimos.

«Después del último Fosa de Frikis estuve cuatro días con agujetas en la cara de lo que me reí. No me había pasado nunca» Rosa Contreras

Expectación hay por ver qué tipo de fauna se congrega en el Andén. «Será bastante variada», vaticina Navazo convencido de que «irá mucha gente del mundo del punk y del heavy, pero también otros que no siguen estilos tan alternativos». Los Gandules, por ejemplo, arrastran un público de lo más variopinto. Es lo que tiene ofrecer un show en bata y zapatillas de casa, desde el sofá, adaptando himnos intergeneracionales con letras cien por cien hilarantes.

¿Por qué merece la pena ir al primera acto del Notemofest? Contreras no se lo piensa dos veces a la hora de responder. «Después del último Fosa de Frikis estuve cuatro días con agujetas en la cara de lo que me reí. Es algo que no me había pasado nunca, algo que la gente tiene que vivir». Tanto es así que no le cabe duda de que «si vienes vas a acabar viniendo todos los años porque merece la pena». De ahí el apelativo de autoayuda del evento, porque al fin y al cabo «todos estamos locos, pero la gente se ríe muy poco».

«Es necesario desconectar, pasarlo bien, echarte unas risas y por lo menos un día no tener más preocupaciones» Gonzalo Navazo

«Entre el estrés, los problemas en el trabajo, económicos, familiares... Se acumulan un montón de cosas y es necesario desconectar, pasarlo bien, echarte unas risas y por lo menos un día no tener más preocupaciones», sentencia Navazo a sabiendas de que cualquiera de los grupos que forman parte del cartel «encajan en nuestra vida en cualquier momento».

El telón caerá bien entrada la madrugada, pero al día siguiente hay una cita con dos dioses del metal en acústico. Charly Glamour y Dave Demonio, de Gigatrón, harán del escándalo virtud a la hora del vermú en el Golden Garden con Bochornorama, espectáculo no apto para paladares finos y humores sensibles.

Segundo acto ya en marcha

«Gonzalo es un cagaprisas», suelta Rosa. Sabe que, si por su compañero fuese, el cartel del segundo acto del Notemofest vería la luz recién acabado el primero. Lo importante, eso sí, es que ya hay fecha confirmada para la próxima entrega: el 15 de febrero de 2025 en el Andén 56.

Con las bandas ya ‘fichadas’ y grandes expectativas, los promotores del festival irán anunciando novedades «poco a poco». A más largo plazo, porque ambos son sumamente previsores, como mínimo se plantean seguir adelante con esta prepuesta «15 o 20 años». Los que sean necesarios, lo que haga falta para echar unas risas.