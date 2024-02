Charly Glamour (Gigatrón): «Me molaría ver a Ayuso cantando 'Apocalipsis Molón' hacha en mano»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Padre de familia y estrella del heavy metal. Difícil de compaginar para cualquiera menos para Charly Glamour. Las grandes figuras del rock le admiran aunque no se atrevan a decirlo. También los pijos, a los que ya no da caza porque ahora «tengo un rebaño, me lo cuidan unos pastores y hago queso con ellos». Señoras y señoras, niños y niñas... Gigatrón ni se crea ni se destruye. Y tampoco se transforma.

Pregunta- ¿Está Burgos realmente preparado para recibir de nuevo a los Dioses del Metal?

Respuesta- Estamos muy contentos de compartir escenario con maestros del humor y la barbarie. El humor es nuestro armamento de destrucción masiva, ¡somos el Ejército de la Cochambre! Nos unen las ganas de destruir el mundo a base de risas

P.- Por si no fuese suficiente con el concierto de este sábado, Bochornorama atacará el domingo en el Golden Garden. ¿Qué se van a encontrar los valientes que se atrevan a cruzar el umbral? ¿Es un espectáculo apto para todos los públicos y sensibilidades?

R.- Bochornorama es la versión acústica, cercana y sexy de los Dioses. Y bochornosa, por supuesto. Es como si te colaras en el camerino de Axl Rose y lo pillaras desnudo abrazado a un atún. Esa vibra.

P.- 25 años Atopemente. ¿Cómo es posible que la banda más heavy y desfasada del planeta haya sobrevivido tanto tiempo en tan excelente estado de forma?

R.- La clave de nuestra inmortalidad es no mezclar. Sólo chupamos sapos en el gimnasio. Es nuestra única actividad lúdica, física y erótica al margen de las giras de estadios. Nos ha servido a nosotros y a los Stones de momento.

«Las jóvenes hordas necesitan música desagradable y extrema para enfrentarse a la sociedad»

P.- ¿Sigues practicando las cacerías de pijos? Con tanto Cayetano imagino que no darás abasto.

R.- Hace tiempo que no cazo pijos. Era muy intenso y son muy pesados. Ahora tengo un rebaño, me lo cuidan unos pastores y hago queso con ellos.

P.- El trap y el reguetón están pervirtiendo a la juventud. ¿No crees que algo está fallando en vuestra ardua labor de adoctrinamiento a los chavales?

R.- Las jóvenes hordas necesitan música desagradable y extrema para enfrentarse a la sociedad. La suerte de los jebis es que nos tocó el black metal, pero ahora les ha tocado esa porquería. Bastante tienen los pobres con eso y la inflación.

P.- ¿A qué político subirías a cantar al escenario? ¿Qué tema y por qué?

R.- Me molaría ver a Ayuso cantando Apocalipsis Molón hacha en mano.