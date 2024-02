‘La estrella azul’, una película-milagro llena de emociones, rock and roll y viajes sin fin

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«En un viaje reciente de vuelta a la ciudad de Zaragoza, tuve la ocasión de verla en pase privado en La Filmoteca. Me emocioné por múltiples y diferentes razones, viendo la vida de Mauricio brillar en la pantalla... ¡No os la perdáis!». Con estas palabras, difundidas en redes sociales, el músico Enrique Bunbury brindaba sus primeras impresiones tras ver ‘La estrella azul’, la película escrita y dirigida por Javier Macipe que llega a las salas de cine este viernes 23 de febrero.

«Por la historia y por las complicaciones de su rodaje podemos hablar de una ‘película milagro’ que está llena de emoción», señala el burgalés Simón de Santiago, uno de los productores de la cinta. «El proceso de hacer este filme ha sido muy largo. Javier Macipe, el director, lleva casi diez años moviéndolo y yo, como productor, involucrado desde 2018. Y desde la primera claqueta a la última casi pasaron tres años», señala De Santiago. Y es que el rodaje comenzó el 9 de marzo de 2020, ¿recuerdan esas fechas? Se grabó el concierto con que arranca la película y poco después llegó el confinamiento derivado de la pandemia de la covid-19. «Por esto, por temas de financiación y por otras dificultades, la película estuvo a punto de caerse varias veces. Pero el empeño de Javier, su compromiso con la familia de Mauricio y nuestra confianza en la historia se impuso a todos los obstáculos».

Rodaje de 'La estrella azul', con Pepe Lorente interpretando a Mauricio Aznar.MOD PRODUCCIONES

Simón de Santiago reconoce que ‘La estrella azul’ no estaba al principio en los planes de trabajo de Mod Producciones. «Recibí a Javier, como recibimos por cortesía a otros guionistas y directores. Leí el guion, me gustó y me sorprendió, pero me pareció que no encajaba con los proyectos de Mod, que suelen ser más grandes. Pero como buen maño (ríe), Javier siguió insistiendo e insistiendo y un día nos vimos en San Sebastián con Amelia [Hernández, su productora aragonesa] y Hernán [Musaluppi, su productor argentino]. Finalmente, decidimos, aunque fuera un proyecto arriesgado, tirar hacia delante por cuánto nos gustaba el guion y por lo claro que lo tenía todo Javier», confiesa.

Además de los problemas inherentes a la pandemia en España, la parte que se rodó en Argentina también fue muy difícil de sacar adelante. «Allí estuvieron cerradas las fronteras varios meses. A ello se añade el problema económico que hay en Argentina, el cambio de moneda... Hemos tenido muchos dolores de cabeza levantando la financiación, haciendo los pagos... De verdad, es un milagro haber acabado esta película, pero las primeras reacciones de público en festivales y pases privados que hemos hecho han sido tan positivas que esperamos que la película llegue al público, les guste y les emocione tanto como a nosotros», indica Simón de Santiago e invita a los burgaleses a acudir al pase de las 19.30 horas de este sábado 24 de febrero en los cines Van Golem, donde como productor del filme presentará el largometraje a los espectadores. «Y si no pueden ir a esa sesión, que vayan a otra, pero que no se la pierdan. El público burgalés es más cinéfilo de lo que parece y seguro que apoya a la película», subraya con simpatía.

El mito de Mauricio

‘La estrella azul’ narra la historia de Mauricio Aznar (1964 – 2000), cantante y compositor de las formaciones zaragozanas Golden Zippers, Más Birras y Almagato. Junto al poeta y músico Gabriel Sopeña, Aznar compuso la canción ‘Apuesta por el rock and roll’ que más tarde popularizarían Héroes del Silencio, único tema no propio que grabó el universal grupo maño en su singladura.

La película nos lleva a los años 90. Mauricio, un rockero español, recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación. Allí conoce a don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante haciendo las veces de maestro Miyagi musical. De su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco, con todos los visos de ser un absoluto fracaso comercial.

Mauricio Aznar representó, como muy pocos en el panorama musical español, el espíritu del rock and roll y fue todo un mito en la cultura aragonesa. El productor musical Luis Linacero así lo señaló en El Heraldo de Aragón en el año 2000, cuando falleció el líder de Más Birras: «Era rebelde, inconformista, romántico. No buscaba resultados económicos, sólo hacer la música que le gustaba». Por eso marchó a Argentina a mediados de los 90 en busca de nuevo sonidos en géneros como el tango, las chacareras, las zambas o las vidalas, que luego puso sobre el escenario junto a Jaime González con el grupo Almagato. Mauricio Aznar murió el 2 de octubre de 2000 en su casa de Zaragoza con 36 años.

Para interpretar a Aznar, tras un largo casting, se optó por Pepe Lorente, «un actor aragonés muy bueno que sobre todo ha trabajado en teatro. Ha sido todo un hallazgo... No era músico, pero se ha convertido en músico durante este proceso tan largo que ha sido la película. Todo en la pantalla está cantado y tocado en directo, es algo fantástico», señala De Santiago. Le acompañan en el reparto Cuti Carabajal, como don Carlos, Bruna Cusí, Marc Rodríguez y Catalina Sopelana.

‘La estrella azul’ tuvo su estreno mundial en la sección ‘Nuevos Directores’ del pasado Festival de San Sebastián, donde tuvo una gran acogida y cosechó dos galardones: el premio TCM de la Juventud y el Premio de la Cooperación Española, patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Después, ha sido laureada con el premio a mejor película de habla española en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara (EE.UU) y con el premio del público en Festival de Cine Inédito de Mérida, imponiéndose a cintas de leyendas vivas como Win Wenders o Aki Kaurismäki.

«Es una película aparentemente local sobre un músico rockero de Zaragoza que marcha a Argentina y allí descubre un mundo nuevo... pero es una historia muy universal, que habla de la vocación, de seguir tu camino y tus sueños, narrada de una forma muy especial donde la música es un ingrediente importantísimo», concluye el productor burgalés.

Parte del equipo de la película, durante su estreno en el Festival de San Sebastián. A la derecha, el productor burgalés Simón de Santiago.FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Director y productor

Javier Macipe (Zaragoza, 1987) debuta en el largometraje con esta película, un proyecto muy personal que ha obsesionado al director durante muchos años. Tiene una larga y premiada carrera como cortometrajista, con dos nominaciones a los Goya.

El burgalés Simón de Santiago comenzó a finales delos 90 a trabajar en Sogecable, en el departamento de cine de Canal +. Más tarde fue jefe de ventas internacionales de Sogepaq y llevó por todo el mundo películas como ‘Lucía y el sexo’, ‘Los lunes al sol’ o ‘Mar adentro’. Después, produjo largometrajes para Sogecine como ‘Caótica Ana’ y ‘Mataharis’. En 2007, funda Mod Producciones junto a Pablo Alfaro y Fernando Bovaira. Con esta productora ha realizado películas como ‘Ágora’, ‘Mientras dure la guerra’ o ‘La vida padre’, y series de televisión como ‘Crematorio’, ‘El día de mañana’ o ‘Los Farad’, recientemente estrenada en Amazon Prime Video. Sus próximos proyectos son las nuevas películas de Pilar Palomero (’Los destellos’) y Alejandro Amenábar (’El cautivo’) y la serie ‘Las abogadas’, basada en la historia de las letradas que trabajaban en el despacho de Atocha donde fueron asesinados cinco abogados laboralistas en 1977.

‘La estrella azul’, que este viernes 23 de febrero llega a los cines, es una coproducción hispano-argentina de Mod Producciones, El Pez Amarillo y Cimarrón, en coproducción con La Charito Films y Prisma. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar + y Aragón TV, con la financiación de ICAA – Gobierno de España y el INCAA, y con el apoyo de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Santiago del Estero, Eurimages e Ibermedia. Distribuye Wanda Visión y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.